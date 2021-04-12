Астероид 2021 GW размерами с 3-этажный дом летит к Земле в День космонавтики, заявили в NASA

Произойдет событие сегодня, 12 апреля. Астрофизик Анатолий Черепащук рассказал, чем это грозит для Земли.
В День космонавтики, 12 апреля 2021 года, пролетит крупный пятиметровый астероид 2021 GW между планетой Землей и Луной на расстоянии всего 38 тысяч километров от поверхности. Его появление было зафиксировано в первый раз, 8 апреля, специалистами Центра исследований околоземных объектов NASA. Учёные сообщили, что астероид пролетит рядом с Землёй.
Несмотря на его внушительные размеры, землянам опасаться нечего. Астрофизик и экс-директор Астрономического института имени Штернберга Анатолий Черепащук сообщил, что даже такой огромный размер объекта, не способен нанести планете какие-либо увечья.
- От Земли до Луны — 400 тысяч километров, а у астероида 2021 GW4 до Земли — всего 20 тысяч километров, что в 20 раз ближе. Но его размеры — от 4 до 8 метров — это очень мало для катастрофы. Однако если он достигнет земной атмосферы, будет так же, как в Челябинске. Лунное притяжение тоже влияет на движение астероидов. Такие объекты довольно часто летают близко к Земле, однако большинство из них — за пределами Луны», — сообщает ученый.
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.