Астероид 2021 GW размерами с 3-этажный дом летит к Земле в День космонавтики, заявили в NASA
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Астероид 2021 GW размерами с 3-этажный дом летит к Земле в День космонавтики, заявили в NASA

3:45:544/12/2021Фото: pixabay.com
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Его появление было зафиксировано в первый раз 8 апреля специалистами Центра исследований околоземных объектов.

Крупный астероид пролетит над Землей в День космонавтики

Произойдет событие сегодня, 12 апреля. Астрофизик Анатолий Черепащук рассказал, чем это грозит для Земли.

В День космонавтики, 12 апреля 2021 года, пролетит крупный пятиметровый астероид 2021 GW между планетой Землей и Луной на расстоянии всего 38 тысяч километров от поверхности. Его появление было зафиксировано в первый раз, 8 апреля, специалистами Центра исследований околоземных объектов NASA. Учёные сообщили, что астероид пролетит рядом с Землёй.

Несмотря на его внушительные размеры, землянам опасаться нечего.  Астрофизик и экс-директор Астрономического института имени Штернберга Анатолий Черепащук сообщил, что даже такой огромный размер объекта, не способен нанести планете какие-либо увечья.

- От Земли до Луны — 400 тысяч километров, а у астероида 2021 GW4 до Земли — всего 20 тысяч километров, что в 20 раз ближе. Но его размеры — от 4 до 8 метров — это очень мало для катастрофы. Однако если он достигнет земной атмосферы, будет так же, как в Челябинске. Лунное притяжение тоже влияет на движение астероидов. Такие объекты довольно часто летают близко к Земле, однако большинство из них — за пределами Луны», — сообщает ученый.

 

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космосастероид
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