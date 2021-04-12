Прямые авиарейсы на Пхукет из Москвы с 1 июля 2021 года объявила авиакомпания Nordwind

Авиакомпания Nordwind объявила о прямых перелетах из Москвы на тайский остров Пхукет. Рейсы откыты с 1 июля и будут выполняться раз в 3 недели, туда – по четвергам, обратно – по пятницам. Авиабилеты уже можно купить. Тарифы, например, за места экономкласса на лайнере, отправляющемся на Пхукет 1 июля, а обратно 23, придется заплатить 123 тысячи рублей. В цену включен багаж весом до 10 кг и ручная кладь – 5 кг.
Дорогие билет, скорее всего обусловлены тем, что пока нет конкуренции. Ранее "Аэрофлот" начал летать в Бангкок.
Напомним, что с 1 июля власти Таиланда намерены пускать на Пхукет вакцинированных от COVID-19 иностранцев без обязательного карантина.
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