В Бердске спортивный самолет A-22L пролетел в 2-х метрах над головой рыбаков. Как накажут летчика, стало известно

Западно-Сибирская транспортная прокуратура закончила проверку действий пилота, управлявшего спортивным самолетом A-22L, летавшего надо льдом Обского водохранилища 27 марта. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе ведомства, прокуроры усмотрели нарушения в действиях пилота и возбудили административные дела по ст. 11.5 (Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов) и 11.14 (Нарушение правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных или тяжеловесных грузов) КоАП РФ.
По первой из них летчику грозит штраф до 5 тыс. руб. (до 15 тыс. для должностных лиц), также он может на некоторое время, трех лет, потерять право управлять самолетом. Наказание по второй статье сулит нарушителю штраф до 1 тыс. руб. (до 2 тыс. для должностных лиц, до 20 тыс. для юридических).
- Материалы были направлены в уполномоченный орган для рассмотрения, решение будет принято в текущем месяце. Думаю, стоит ожидать к концу апреля, - сказал журналисту представитель транспортной прокуратуры.
Напомним, ранее «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал, что в субботу, 27 марта, около 14:30 над скоплением рыбаков близ села Ленинское на очень низкой высоте пролетел спортивный самолет. - На самом деле очень страшно, когда такая богоразина летит прямо на тебя, испытал на себе, - возмущается читатель Павел, приславший в редакцию видео инцидента, уточняя что на момент виражей на льду было около 300 рыбаков.
Позднее выяснилось, что самолет поднялся в воздух с частного аэродрома Мочище, однако директор предприятия Александр Осокин в беседе с корреспондентом «Курьер. Среда. Бердск» подчеркнул, что аэродром не несет ответственности за действия пилотов, арендующих воздушные суда. Также Осокин передал, со слов пилота «богоразины», что напугать рыбаков летчик не пытался, а лишь хотел поближе рассмотреть то, что сверху принял за трещину на льду.
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