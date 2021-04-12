Мать узнала в невесте сына давно потерянную дочь
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Мать узнала в невесте сына давно потерянную дочь

4:19:084/12/2021Фото: twitter.com/SmartEaglesZed
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Женщина начала расспрашивать родителей девушки, является ли она им родной дочерью или удочеренной. Семья была в шоке от услышанного, поскольку они держали это в тайне много лет.

Китаянка подошла к родителям невесты и спросила, не была ли она удочерена более 20 лет назад
Невеста сына, оказалась потерянной много лет назад дочкой матери. Одна из жителей города Сучжоу, выяснила во время свадьбы сына, что его невеста ее потерянная дочь. Сообщает издание The Mirror. Таким образом, в последний день марта, женщина, на свадебном торжестве своего сына, приметила в его невесте свою потерявшуюся дочку. Она узнала ее по родинке на руке. Китаянка начала расспрашивать родителей девушки, является ли она им родной дочерью или удочеренной. Семья была в шоке от услышанного, поскольку они держали это в тайне много лет. По их версии, пара нашла девочку на обочине дороги, и забрала жить к себе. Невеста же сообщила, такая встреча с матерью, для нее большая неожиданность, но она счастлива, что это случилось. И тогда, девушка забеспокоилась, что выходит замуж за родного брата, но мама жениха ее вовремя успокоила, сообщив, что мальчик усыновлен. Это успокоило невесту и они продолжили церемонию. Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями! Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
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