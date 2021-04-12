Прокольный апрель: Сколько стоит поменять колесо и что происходит с машиной после попадания в яму на дороге Бердска, рассказал эксперт
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Прокольный апрель: Сколько стоит поменять колесо и что происходит с машиной после попадания в яму на дороге Бердска, рассказал эксперт

4:07:084/12/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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По опыту, в основном пробивают резину, поскольку каждый человек притормаживает - редко кто несется по нашим дорогам, объяснил Николай.

Страшно ездить по дорогам в Бердске - ямы и выбоины везде

Дороги Бердска не перестают удивлять водителей. Казалось бы - только сделали ремонт, залатали дыры, даже нанесли разметку и нарисовали пешеходные переходы, а прошла зима — на дороге опять ямы.

В воскресенье, 11 апреля, на улице Ленина, на пересечении с улицей Первомайской сразу за светофором бердчанка Ирина не заметила разбитую ливневку в луже. Колесо машины провалилось в образовавшуюся яму. Ремонт обошелся в полторы тысячи рублей.

- Спасибо, что были новые колеса, так бы пришлось менять. А менять надо же оба тогда. Наши дороги — это ужас. Разбита дорога на Карла Маркса в районе художественной школы. Там не проехать, ни пройти - и тротуара нет, и дорога в ямах. Нет дороги на улице Лелюха в районе базара. Везде надо внимание и везение, - рассказала Ирина.
Бердчанин Александр Петрович в выходной день поездил по Бердску.

- Я 46 лет за рулем. Кажется, в этом году дороги в Бердске пропали окончательно. Даже не могу назвать ни одной нормально сделанной улицы. На микрорайоне сплошные ямы, дорога на кладбище — это ад, Свердлова, Суворова, Комсомольская, Островского, про частный сектор даже говорить не буду, въезд в Бердск на Горького — это только то, что ярко помнится. Я езжу очень аккуратно, но смотрю ребята гоняют, потом стоят в ямах с вывернутыми колесами,- рассказал Александр Петрович "Курьер. Среда. Бердск" 12 апреля.

О том, что может произойти с машиной при попадании в яму на дороге, «Курьер. Среда. Бердск» проконсультировался со специалистом—мастером на СТО Бердска.

- Все, что угодно может случится с машиной при попадании в яму. Первое, что пострадает, это резина, колесо само. Оно либо лопается, либо образуется грыжа. Потом идет диск, на который надевается сама резина, потом уже детали ходовой части — стойка, рычаг, сам кузов даже может как-то повести, смотря какая там яма. Если хорошенько попасть, то может и вырвать даже рычаг, и кусок кузова оторвать, куда рычаг прикручен. По опыту, в основном пробивают резину, поскольку каждый человек притормаживает, редко кто несется по нашим дорогам.
Бампера отрывают. Если большая яма, то колесо проваливается, когда машина попадает в дыру на асфальте, то может защиту оторвать. Сейчас вода размоет дорогу, ямы скроет, тогда страшнее. По стоимости менять колесо от 4 до 12 тысяч. Клеить дыры на колесе - это не дело, всё-таки это безопасность, жизнь зависит от прочности колес автомобиля. Это временно можно, если надо доехать. Есть люди которые подавали в суд на дорожников. 90% рассуждают, что потраченное время дороже, и не связываются. Покупают колеса, бампера. Если ущерб серьезный, то идут в суд, - рассказал Николай Петров, мастер СТО.


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