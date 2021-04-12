Куда жаловаться родителям на поборы в детском саду, объяснил новый директор управления образования Бердска Михаил Каркавин
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Куда жаловаться родителям на поборы в детском саду, объяснил новый директор управления образования Бердска Михаил Каркавин

4:23:014/12/2021,Юрий ШостаковичФото: Pixabay.com
0

В большинстве случаев требование принести деньги — инициатива воспитателей, отвечать за которую придется детскому саду.

Детский сад Дети играют
Далеко не факт, что собранные деньги пойдут на благо детей, а не в карман воспитателю

Жители Бердска пожаловались что в одном из городских детских садов то и дело требуется материальная помощь от родителей: то на новый телевизор, то на покупку моющих средств, то вовсе на абстрактные «нужды группы». Кроме того, по словам женщины со средств родителей в заведении оплачивалась установка окон и входных дверей, а уж сбор на «день рождения нянечки» - и вовсе само собой разумеется.

- Я очень не хочу ругаться, но так надоело уже это, скоро и младший ребёнок пойдёт в садик, будет тоже самое, - жалуется она в одном из бердских «Подслушано».

- У нас в саду ежемесячные сборы по 200 руб. на нужды. Я умножила сумму на число детей и возник вопрос, а куда столько им денег? У меня ребёнок чаще дома на больничном сидит, чем в саду. В группе на 23 февраля для них даже не провели мероприятия, зато мы всегда скидываем воспитателям на день рождения, воспитателям на новый год, им же на 8 марта, воспитателям на день воспитателя и т. д. И тут я решила, что больше не буду никуда сдавать, на нужды группы я не скидывалась ни разу, а на праздники больше не скину, так как мы детям реже собираем и праздника-то не организуют, - пишет в ответ бердчанка София.

- У нас воспитка так собрала по 500 руб. со всех и на больничный ушла. А когда стали говорить об этом, то оказалось что она деньги себе забрала кредит оплатить, - вспоминает пользователь Татьяна.

Впрочем, нашлись среди жителей Бердска и защитники родительских сборов в детских садах. Так, по словам Евгения, чтобы понять куда и зачем требуется столько денег, достаточно самому стать членом родительского комитета.

- Уверяю вас, когда вы сами начнете заниматься проблемами и нуждами не только своих детей, а всей группы, вы поймёте куда и на что нужно собрать денег. Я не спорю, возможно есть места где «поборы» какие-то сверхзаоблачные, ну так а чего молчим то? Потребуйте у родкома отчет с чеками и все, - советует он.

Ответ закона однозначный

Между тем, городские власти в такой ситуации дают родителям однозначный совет — писать жалобу в Управление образования и молодежной политики города Бердска, где указывать номер детского сада, название группы, имена воспитателей, а также сумму и цель очередного сбора. После этого делом займутся уже специалисты отдела.

- Это однозначно незаконное мероприятие, но, как правило, занимаются им отдельные воспитатели в порядке частной инициативы, не думаю что это сам детский сад собирает. Пусть родители сообщают нам, а мы будем разбираться, - сказал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора управления Михаил Каркавин.

Напомним, ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал о том, как разделилось отношение бердчан к сборам в детских садах, в зависимости от собственной роли в них.

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
родителипоборы в детском садудетский сад.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Сдаете деньги на нужды садика?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскКуда жаловаться родителям на поборы в детском саду, объяснил новый директор управления образования Бердска Михаил Каркавин
    4:23:01 4/12/2021
    Куда жаловаться родителям на поборы в детском саду, объяснил новый директор управления образования Бердска Михаил Каркавин
    Мать узнала в невесте сына давно потерянную дочь
    4:19:08 4/12/2021
    Мать узнала в невесте сына давно потерянную дочь
    БердскПо традиции яйца дорожают к Пасхе: Штука взлетела на 5 рублей, а десяток на 50 рублей в магазинах Бердска
    4:17:40 4/12/2021
    По традиции яйца дорожают к Пасхе: Штука взлетела на 5 рублей, а десяток на 50 рублей в магазинах Бердска
    Вербное воскресенье 2021: какие традиции должны соблюдать в Великий православный праздник 25 апреля
    4:15:03 4/12/2021
    Вербное воскресенье 2021: какие традиции должны соблюдать в Великий православный праздник 25 апреля
    БердскПрокольный апрель: Сколько стоит поменять колесо и что происходит с машиной после попадания в яму на дороге Бердска, рассказал эксперт
    4:07:08 4/12/2021
    Прокольный апрель: Сколько стоит поменять колесо и что происходит с машиной после попадания в яму на дороге Бердска, рассказал эксперт
    БердскВ Бердске спортивный самолет A-22L пролетел в 2-х метрах над головой рыбаков. Как накажут летчика, стало известно
    3:59:42 4/12/2021
    В Бердске спортивный самолет A-22L пролетел в 2-х метрах над головой рыбаков. Как накажут летчика, стало известно
    Астероид 2021 GW размерами с 3-этажный дом летит к Земле в День космонавтики, заявили в NASA
    3:45:54 4/12/2021
    Астероид 2021 GW размерами с 3-этажный дом летит к Земле в День космонавтики, заявили в NASA
    Бердск«Не наши полномочия»: Кого не устроил плакат с лицом опального политика Платошкина на трассе Р-256 между Бердском и Искитимом
    3:38:52 4/12/2021
    «Не наши полномочия»: Кого не устроил плакат с лицом опального политика Платошкина на трассе Р-256 между Бердском и Искитимом
    БердскНовые данные о заражении коронавирусом в Бердске на 12 апреля
    3:29:20 4/12/2021
    Новые данные о заражении коронавирусом в Бердске на 12 апреля
    Что такое Лазарева суббота? Когда будет в 2021 году
    3:20:34 4/12/2021
    Что такое Лазарева суббота? Когда будет в 2021 году