Куда жаловаться родителям на поборы в детском саду, объяснил новый директор управления образования Бердска Михаил Каркавин

Жители Бердска пожаловались что в одном из городских детских садов то и дело требуется материальная помощь от родителей: то на новый телевизор, то на покупку моющих средств, то вовсе на абстрактные «нужды группы». Кроме того, по словам женщины со средств родителей в заведении оплачивалась установка окон и входных дверей, а уж сбор на «день рождения нянечки» - и вовсе само собой разумеется.
- Я очень не хочу ругаться, но так надоело уже это, скоро и младший ребёнок пойдёт в садик, будет тоже самое, - жалуется она в одном из бердских «Подслушано».
- У нас в саду ежемесячные сборы по 200 руб. на нужды. Я умножила сумму на число детей и возник вопрос, а куда столько им денег? У меня ребёнок чаще дома на больничном сидит, чем в саду. В группе на 23 февраля для них даже не провели мероприятия, зато мы всегда скидываем воспитателям на день рождения, воспитателям на новый год, им же на 8 марта, воспитателям на день воспитателя и т. д. И тут я решила, что больше не буду никуда сдавать, на нужды группы я не скидывалась ни разу, а на праздники больше не скину, так как мы детям реже собираем и праздника-то не организуют, - пишет в ответ бердчанка София.
- У нас воспитка так собрала по 500 руб. со всех и на больничный ушла. А когда стали говорить об этом, то оказалось что она деньги себе забрала кредит оплатить, - вспоминает пользователь Татьяна.
Впрочем, нашлись среди жителей Бердска и защитники родительских сборов в детских садах. Так, по словам Евгения, чтобы понять куда и зачем требуется столько денег, достаточно самому стать членом родительского комитета.
- Уверяю вас, когда вы сами начнете заниматься проблемами и нуждами не только своих детей, а всей группы, вы поймёте куда и на что нужно собрать денег. Я не спорю, возможно есть места где «поборы» какие-то сверхзаоблачные, ну так а чего молчим то? Потребуйте у родкома отчет с чеками и все, - советует он.
Ответ закона однозначный
Между тем, городские власти в такой ситуации дают родителям однозначный совет — писать жалобу в Управление образования и молодежной политики города Бердска, где указывать номер детского сада, название группы, имена воспитателей, а также сумму и цель очередного сбора. После этого делом займутся уже специалисты отдела.
- Это однозначно незаконное мероприятие, но, как правило, занимаются им отдельные воспитатели в порядке частной инициативы, не думаю что это сам детский сад собирает. Пусть родители сообщают нам, а мы будем разбираться, - сказал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора управления Михаил Каркавин.
Напомним, ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал о том, как разделилось отношение бердчан к сборам в детских садах, в зависимости от собственной роли в них.
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