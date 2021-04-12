Кремль опроверг запрос о переговорах Зеленского с Путиным

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что за последние дни запросов от президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Владимиром Путиным не было.
- Нет, за последние дни я никаких запросов не видел, мне неизвестно о том, чтобы в последние дни были какие-то запросы, - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.
Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщала, что Зеленский направил запросил Москву о переговорах с Путиным. Предполагалось, что будут обсуждать обострение конфликта на востоке Украины.
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