Кремль опроверг запрос о переговорах Зеленского с Путиным
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Кремль опроверг запрос о переговорах Зеленского с Путиным

4:33:544/12/2021Фото: pixabay
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Сообщалось, что президент Украины планирует обсудить обострение конфликта на востоке страны.

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что за последние дни запросов от президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Владимиром Путиным не было.

- Нет, за последние дни я никаких запросов не видел, мне неизвестно о том, чтобы в последние дни были какие-то запросы, - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщала, что Зеленский направил запросил Москву о переговорах с Путиным. Предполагалось, что будут обсуждать обострение конфликта на востоке Украины.

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