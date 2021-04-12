Все о зараженных и умерших от коронавируса за сутки на 12 апреля в России
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Все о зараженных и умерших от коронавируса за сутки на 12 апреля в России

4:27:144/12/2021Фото: pixabay.com
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За эти сутки зафиксировано самое меньшее количество смертей от вируса - 277. Такого не было с 9 ноября 2020 года.

маска коронавирус пандемия
В России подтвердили наименьшее с 9 ноября число смертей с COVID-19
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Новые данные появились о заражении коронавирусом в России. Так, на 12 апреля выявлено 8 320 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Отмечается, что за эти сутки зафиксировано самое меньшее количество смертей от вируса - 277. Такого не было с 9 ноября 2020 года.

Распределение по субъектам

1. Москва - 1833
2. Санкт-Петербург - 706
3. Московская область - 569
4. Ростовская область - 238
5. Нижегородская область - 212
6. Самарская область - 197
7. Воронежская область - 185
8. Иркутская область - 160
9. Саратовская область - 142
10. Свердловская область - 124
11. Красноярский край - 121
12. Челябинская область - 118
13. Волгоградская область - 109
14. Пермский край - 108
15. Краснодарский край - 103
16. Республика Башкортостан - 102
17. Пензенская область - 99
18. Ленинградская область - 95
19. Республика Крым - 95
20. Тверская область - 89
21. Брянская область - 87
22. Ярославская область - 87
23. Тульская область - 87
24. Ульяновская область - 84
25. Белгородская область - 83
26. Оренбургская область - 83
27. Алтайский край - 81
28. Курская область - 80
29. Архангельская область - 79
30. Кировская область - 79
31. Липецкая область - 78
32. Тамбовская область - 77
33. Удмуртская Республика - 75
34. Астраханская область - 74
35. Вологодская область - 74
36. Новосибирская область - 73
37. Владимирская область - 67
38. Псковская область - 66
39. Ивановская область - 64
40. Республика Коми - 62
41. Республика Карелия - 61
42. Калужская область - 59
43. Ханты-Мансийский автономный округ - 59
44. Кемеровская область - 59
45. Орловская область - 58
46. Омская область - 57
47. Калининградская область - 55
48. Тюменская область - 51
49. Мурманская область - 50
50. Рязанская область - 50
51. Забайкальский край - 48
52. Ставропольский край - 46
53. Республика Чувашия - 45
54. Республика Дагестан - 44
55. Хабаровский край - 43
56. Приморский край - 43
57. Республика Бурятия - 42
58. Новгородская область - 41
59. Курганская область - 38
60. Республика Мордовия - 35
61. Смоленская область - 35
62. Севастополь - 34
63. Костромская область - 34
64. Кабардино-Балкарская Республика - 34
65. Республика Татарстан - 32
66. Республика Саха (Якутия) - 29
67. Томская область - 23
68. Ямало-Ненецкий автономный округ - 18
69. Республика Марий Эл - 17
70. Республика Калмыкия - 15
71. Сахалинская область - 15
72. Республика Хакасия - 14
73. Республика Северная Осетия-Алания - 14
74. Амурская область - 14
75. Республика Адыгея - 12
76. Республика Ингушетия - 12
77. Камчатский край - 11
78. Карачаево-Черкесская Республика - 11
79. Чеченская Республика - 10
80. Магаданская область - 3
81. Республика Алтай - 2
82. Еврейская автономная область - 1
83. Республика Тыва - 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 649 710 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 4 272 165 человек. Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

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пандемиякоронавирусCOVID-19
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