В Бердске открыты вакансии от Новосибирской птицефабрики. Вас ждут!

Новосибирская птицефабрика ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
-Автомойщика
-Водителей категории С, D -Водителя- ворошителя -Водителя погрузчика -Водителя штабелера -Ветеринарного врача -иммунолога
-Инженера-программиста 1С -Кладовщика готовой продукции -Комплектовщика -Логиста -Мастера КИПиА котельной -Мастера колбасного цеха -Моториста АТЦ
-Инженера- наладчика
-Оператора птицефабрик и механизированных ферм -Повара -Подсобного рабочего логистического центра -Продавца( Линево, ст. Евсино) -Прораба -Птицевода -Рабочих (участок уборки, мойки и дезинфекции).
-Вакцинатора
-Рабочего по ремонту и обслуживанию зданий -Санитара ветеринарного -Слесаря КИПиА -Слесаря-ремонтника -Слесаря-сантехника -Специалиста по гражданской обороне -Старшего ветеринарного врача цеха ремонтного и родительского стада
-Рабочих на производство
-Тракториста -Уборщика производственных и служебных помещений -Фаршесоставителя -Фельдшера ПРОЗВОДИМ ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ТРАКТОРИСТ с дальнейшим трудоустройством!!! Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата 2 р/месяц, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие. Служебный транспорт по Искитимскому району!
-Старшего прораба