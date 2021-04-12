В Бердске открыты вакансии от Новосибирской птицефабрики. Вас ждут!
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В Бердске открыты вакансии от Новосибирской птицефабрики. Вас ждут!

4:50:064/12/2021
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Место работы: Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино! Дополнительная информация: 8-983-120-90-80, 8(383) 239-20-10

Новосибирская птицефабрика ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

-Автомойщика

-Водителей категории С, D -Водителя- ворошителя -Водителя погрузчика -Водителя штабелера -Ветеринарного врача -иммунолога

-Инженера- наладчика

-Инженера-программиста 1С -Кладовщика готовой продукции -Комплектовщика -Логиста -Мастера КИПиА котельной -Мастера колбасного цеха -Моториста АТЦ

-Вакцинатора

-Оператора птицефабрик и механизированных ферм -Повара -Подсобного рабочего логистического центра -Продавца( Линево, ст. Евсино) -Прораба -Птицевода -Рабочих (участок уборки, мойки и дезинфекции).

-Рабочих на производство

-Рабочего по ремонту и обслуживанию зданий -Санитара ветеринарного -Слесаря КИПиА -Слесаря-ремонтника -Слесаря-сантехника -Специалиста по гражданской обороне -Старшего ветеринарного врача цеха ремонтного и родительского стада

-Старшего прораба

-Тракториста -Уборщика производственных и служебных помещений -Фаршесоставителя -Фельдшера ПРОЗВОДИМ ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ТРАКТОРИСТ с дальнейшим трудоустройством!!! Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата 2 р/месяц, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие. Служебный транспорт по Искитимскому району!
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вакансияптицефабрикаработа
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