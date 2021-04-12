Как восстановить авто после ДТП и сколько это стоит в Бердске, разъяснил руководитель сервиса "Автотайм" Александр Паровойтов
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Как восстановить авто после ДТП и сколько это стоит в Бердске, разъяснил руководитель сервиса "Автотайм" Александр Паровойтов

7:13:474/12/2021,Дмитрий БороздинФото: Pixabay.com
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Где именно будут чинить разбитую по чужой вине машину, решает страховая компания, а вот виновнику придется восстанавливаться за свой счет.

Ремонт автомобиля
Невосстановимых авто не бывает, уверены мастера

Где именно будут чинить разбитую по чужой вине машину, решает страховая компания, а вот виновнику придется восстанавливаться за свой счет.

Попасть в ДТП всегда неприятно, особенно, когда вина за происшествие лежит на ком-то другом. Тем не менее, когда большая часть бюрократии и выяснение степени вины участников аварии позади, перед водителями встает вопрос: что делать дальше? Ведь машины нужно восстанавливать, и далеко не каждый водитель готов оплачивать дорогостоящий ремонт за свой счет. Тем более, раз машина застрахована и по закону положены определенные выплаты. Вопрос лишь в том, куда обращаться и с кого требовать оплату ремонта.

Кто и где будет чинить

Как пояснила «Курьер. Среда. Бердск» руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко, согласно договору ОСАГО страховая компания имеет возможность отправить автомобиль на восстановление после ДТП в три точки: к официальному дилеру, на СТО, с которыми у страховщика есть договор, или на сервис, который выберет клиент.

В течение недели после ДТП хозяин разбитой машины, помимо заявки на получение компенсации, должен будет предъявить страховой компании паспорт, водительские права и свидетельство о собственности на авто, действующий полис КАСКО или ОСАГО, ПТС и постановление ГИБДД о происшествии. Только с этим пакетом документов страховая компания сможет выбрать конечного подрядчика, который и займется ремонтом. По закону она должна будет сделать это в течение 10 дней.

Сколько стоит ремонт

За годы работы руководитель бердского сервиса «Автотайм» Александр Паровойтов повидал немало авто, переживших аварии. Многие из них приходилось восстанавливать из очень плохого состояния, однако невосстановимых авто не бывает, считает мастер.

- Кому-то надо кузов вытягивать, кому-то просто навесные элементы поменять. С каждым автомобилем всегда индивидуально действовать нужно. Восстановление одного элемента кузова, крыло или дверь, это около 8-9 тыс. руб. Все зависит от того какой цвет, какая марка. У некоторых крыло может быть 20 см а у других полтора метра. На некоторых автомобилях порой проще поменять целый элемент, чем ремонтировать его, потому что они есть в продаже и стоят сравнительно не дорого. От «Соляриса», например, проще купить новое крыло, чем что-то пытаться вытягивать и шпатлевать с непредсказуемым результатом, - прокомментировал Александр «Курьер. Среда. Бердск».

Эксперты подмечают, что при определении стоимости ремонта по восстановлению после ДТП сумма рассчитывается без учета износа деталей, поэтому в большинстве случаев расходы растут пропорционально возрасту авто. Но в случае прямой выплаты компенсации износ и амортизация все-таки учитываются.

- У нас были прецеденты, когда человек пригнал на восстановление «Мазду», а ее ремонт обошелся около 250 тыс. руб., при стоимости нового автомобиля чуть больше 300 тыс. руб. Но он настоял. В итоге мы два месяца автомобиль восстанавливали и он заплатил сумму, сопоставимую с покупкой новой машины. По большей части — за новые запчасти, - вспоминает Александр Паровойтов.

Кто в итоге заплатит

Стоит помнить, что компенсация от страховой имеет определенные границы. И если на полноценный ремонт выплаченных денег не хватает, то единственный способ получить их — отсудить у виновника ДТП. Или заплатить из своего кармана.

- Если сумма компенсации окажется слишком мала, то автовладелец имеет право подать судебный иск и провести экспертизу ТС с привлечением другого независимого специалиста. Важно помнить, что виновник ДТП восстанавливает автомобиль за свой счет. Ему не положены ни выплаты по ОСАГО, ни компенсация от второго участника. Единственный шанс получить помощь – изначально оформлять КАСКО. Пострадавший, в свою очередь, может воспользоваться одним из перечисленных выше вариантов, чаще всего страховая компания настаивает восстановлении авто через своего партнера. Скорее всего, с учетом недавно внесенного в Госдуму законопроекта, этот способ станет единственным возможным, - подчеркнула Дарья Тимченко.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал, сколько денег Бердск получит на ремонт дорог из регионального бюджета в ближайшие годы.

 

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