Календарь посадок и пикировки с 13 по 26 апреля: благоприятные и неблагоприятные даты

С 12 апреля 2021 года по 26 число — наступает фаза растущей Луны.
В это время благоприятны любые посевы на рассаду или сразу высадку в грунт, там где позволяют климатические условия, цветов, овощных культур, зелени - всего того, что дает урожай над землей. Период не подходит для посадки картофеля, моркови, свеклы и других корнеплодов.
Благоприятные дни для посева помидоров
14, 22, 23, 25 апреля
Благоприятные дни для пикировки помидоров
12, 14, 15, 16, 17 апреля
Благоприятные дни для посева перца
12, 16, 17, 23, 24, 25 апреля
Благоприятные дни для пикировки перца
12, 14, 15, 20, 21, 24, 24 апреля
Благоприятные дни для посева огурцов
13, 14, 15, 17, 19, 23 апреля
Благоприятные дни для посева цветов
13, 19, 24, 25, 26 апреля