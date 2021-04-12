Календарь посадок и пикировки с 13 по 26 апреля: благоприятные и неблагоприятные даты
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Календарь посадок и пикировки с 13 по 26 апреля: благоприятные и неблагоприятные даты

7:20:434/12/2021Фото: pixabay
0

Период не подходит для посадки картофеля, моркови, свеклы и других корнеплодов. 

рассада, всходы
Период с 12 по 26 апреля - это фаза растущей Луны

С 12 апреля 2021 года по 26 число — наступает фаза растущей Луны.

В это время благоприятны любые посевы на рассаду или сразу высадку в грунт, там где позволяют климатические условия, цветов, овощных культур, зелени - всего того, что дает урожай над землей. Период не подходит для посадки картофеля, моркови, свеклы и других корнеплодов.

Благоприятные дни для посева помидоров

14, 22, 23, 25 апреля

Благоприятные дни для пикировки помидоров

12, 14, 15, 16, 17 апреля

Благоприятные дни для посева перца

12, 16, 17, 23, 24, 25 апреля

Благоприятные дни для пикировки перца

12, 14, 15, 20, 21, 24, 24 апреля

Благоприятные дни для посева огурцов

13, 14, 15, 17, 19, 23 апреля

Благоприятные дни для посева цветов

13, 19, 24, 25, 26 апреля

 

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
дачалунный календарьрассадапосевпикировкаблагоприятные дни
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас большой участок?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Календарь посадок и пикировки с 13 по 26 апреля: благоприятные и неблагоприятные даты
    7:20:43 4/12/2021
    Календарь посадок и пикировки с 13 по 26 апреля: благоприятные и неблагоприятные даты
    БердскКак восстановить авто после ДТП и сколько это стоит в Бердске, разъяснил руководитель сервиса "Автотайм" Александр Паровойтов
    7:13:47 4/12/2021
    Как восстановить авто после ДТП и сколько это стоит в Бердске, разъяснил руководитель сервиса "Автотайм" Александр Паровойтов
    Нерабочие дни между майскими праздниками с 3 по 8 мая одобряет ли Кремль, стало известно
    6:53:35 4/12/2021
    Нерабочие дни между майскими праздниками с 3 по 8 мая одобряет ли Кремль, стало известно
    Единый проездной с безлимитным тарифом запустили с 12 апреля 2021 года в Новосибирске
    6:33:53 4/12/2021
    Единый проездной с безлимитным тарифом запустили с 12 апреля 2021 года в Новосибирске
    Магнитные бури этой недели с 12 по 18 апреля 2021: точные даты и когда будет очень мощный геоудар
    6:20:42 4/12/2021
    Магнитные бури этой недели с 12 по 18 апреля 2021: точные даты и когда будет очень мощный геоудар
    Медики не смогли поднять труп в пакете возле больницы - помог прохожий
    6:15:24 4/12/2021
    Медики не смогли поднять труп в пакете возле больницы - помог прохожий
    13 апреля – начало поста у мусульман: календарь питания в Рамадан 2021 в Москве и Казани
    5:20:59 4/12/2021
    13 апреля – начало поста у мусульман: календарь питания в Рамадан 2021 в Москве и Казани
    Телефон за 20 000 руб. украли у сверстника 2 мальчика в Новосибирске. СК завел уголовное дело на ребят
    5:19:11 4/12/2021
    Телефон за 20 000 руб. украли у сверстника 2 мальчика в Новосибирске. СК завел уголовное дело на ребят
    Жениха и невесту свадебного кортежа срочно разыскивает полиция в Новосибирске из-за скандального видео в день свадьбы
    5:06:24 4/12/2021
    Жениха и невесту свадебного кортежа срочно разыскивает полиция в Новосибирске из-за скандального видео в день свадьбы
    БердскВ Бердске открыты вакансии от Новосибирской птицефабрики. Вас ждут!
    4:50:06 4/12/2021
    В Бердске открыты вакансии от Новосибирской птицефабрики. Вас ждут!