Стрижка и окраска волос, маникюр и стрижка ногтей по лунному календарю с 15 по 30 апреля 2021
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Стрижка и окраска волос, маникюр и стрижка ногтей по лунному календарю с 15 по 30 апреля 2021

8:20:024/12/2021Фото: pixabay
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Данные лунного календаря помогут вам спланировать ваши процедуры красоты так, чтобы результат не просто вас радовал, но и превзошел все ваши ожидания.

стрижка
Правильно выбранный день позволит не только радоваться результату, но и сохранить его надолго


Издавна мудрые женщины знали, что уход за собой можно сделать более эффективным, если выполнять процедуры в определенные фазы лунного цикла.

Данные лунного календаря помогут вам спланировать ваши процедуры красоты так, чтобы результат не просто вас радовал, но и превзошел все ваши ожидания.

Благоприятные дни для стрижки в апреле 2021 года: 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 апреля.

Неблагоприятные дни для стрижки в апреле 2021 года: 17, 20, 25, 30 апреля.

***

Благоприятные дни для окраски волос в апреле 2021 года: 15, 16, 21, 22, 27, 28 апреля.

Неблагоприятные дни для окраски волос в апреле 2021 года: 18, 24, 25, 30 апреля.

***

Благоприятные дни для маникюра, педикюра в апреле 2021 года: 15, 16, 17, 21, 25, 28, 29 апреля.

Неблагоприятные дни для маникюра, педикюра в апреле 2021 года: 19, 24, 27, 30 апреля.
дата стрижка волос окрашивание волос маникюр и педикюр уход за лицом Эпиляция/ депиляция
15 апреля - + + + +
16 апреля + + + + +
17 апреля - + + - +
18 апреля + - - + +
19 апреля + - - - -
20 апреля - + +/- - +
21 апреля + + + - +
22 апреля + + + + -
23 апреля + - + - -
24 апреля - - - + -
25 апреля - - + + -
26 апреля + + - - +
27 апреля + + - + -
28 апреля + + + - -
29 апреля + + + - -
30 апреля - - - + -
  Будьте всегда прекрасны и здоровы!
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