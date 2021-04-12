Стрижка и окраска волос, маникюр и стрижка ногтей по лунному календарю с 15 по 30 апреля 2021

Издавна мудрые женщины знали, что уход за собой можно сделать более эффективным, если выполнять процедуры в определенные фазы лунного цикла.
Данные лунного календаря помогут вам спланировать ваши процедуры красоты так, чтобы результат не просто вас радовал, но и превзошел все ваши ожидания.
Благоприятные дни для стрижки в апреле 2021 года: 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 апреля.
Неблагоприятные дни для стрижки в апреле 2021 года: 17, 20, 25, 30 апреля.
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Благоприятные дни для окраски волос в апреле 2021 года: 15, 16, 21, 22, 27, 28 апреля.
Неблагоприятные дни для окраски волос в апреле 2021 года: 18, 24, 25, 30 апреля.
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Благоприятные дни для маникюра, педикюра в апреле 2021 года: 15, 16, 17, 21, 25, 28, 29 апреля.
Неблагоприятные дни для маникюра, педикюра в апреле 2021 года: 19, 24, 27, 30 апреля.
|дата
|стрижка волос
|окрашивание волос
|маникюр и педикюр
|уход за лицом
|Эпиляция/ депиляция
|15 апреля
|-
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|16 апреля
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|+
|+
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|17 апреля
|-
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|+
|-
|+
|18 апреля
|+
|-
|-
|+
|+
|19 апреля
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|-
|-
|-
|-
|20 апреля
|-
|+
|+/-
|-
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|21 апреля
|+
|+
|+
|-
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|22 апреля
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|-
|23 апреля
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|-
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|-
|-
|24 апреля
|-
|-
|-
|+
|-
|25 апреля
|-
|-
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|-
|26 апреля
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|-
|-
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|27 апреля
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|-
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|-
|28 апреля
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|-
|-
|29 апреля
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|-
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|30 апреля
|-
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|-
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