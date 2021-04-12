Лунный календарь покупок с 12 по 20 апреля 2021 года
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Лунный календарь покупок с 12 по 20 апреля 2021 года

9:20:414/12/2021Фото: pixabay
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Планировать свои покупки - это раз, взвешивать трезво - нужна ли вам эта вещь на самом деле. И третье - свериться с лунным календарём - в какие дни покупки будут более благоприятными.

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Как избежать ненужных трат - расскажет лунный календарь

Очень часто мы покупаем вещи случайно - идя на поводу у эмоций. И не всегда нам такие вещи потом приносят радость. А деньги уже потрачены. Как этого избежать?

Планировать свои покупки - это раз, взвешивать трезво - нужна ли вам эта вещь на самом деле. И третье - свериться с лунным календарём - в какие дни покупки будут более благоприятными.

Хорошо влияют на покупки знаки зодиака, через которые проходит Луна: Овен и Телец

Неблагоприятные знаки - Весы и Рыбы.

Не рекомендуется делать покупки, особенно крупные, когда Новолуние и фаза убывающей Луны.



12 апреля 2021 г понедельник - Новолуние, рекомендовано от покупок отказаться.



 





13 апреля 2021 г вторник - Хороший день для покупок, но качество товара следует тщательно проверять.














14 апреля 2021 г среда - День хорош для тех покупок, которые вы давно планировали. Внезапные покупки лучше не совершать



 





15  и 16  апреля 2021 г четверг и пятница- Благоприятный день для покупок - можно все.














17 апреля 2021 г суббота - День нейтральный для покупок. Можно покупать некрупные вещи или вещи б/у. Ограничьте список покупок.






18 апреля 2021 г воскресенье - Очень благоприятный день для любых покупок






19 апреля 2021 г понедельник - День нейтральный для покупок. Удачными будут небольшие приобретения для быта.






20 апреля 2021 г вторник - Благоприятный день для любых покупок.


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покупкилунный календарьблагоприятные дни
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