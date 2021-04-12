Лунный календарь покупок с 12 по 20 апреля 2021 года

Очень часто мы покупаем вещи случайно - идя на поводу у эмоций. И не всегда нам такие вещи потом приносят радость. А деньги уже потрачены. Как этого избежать?
Планировать свои покупки - это раз, взвешивать трезво - нужна ли вам эта вещь на самом деле. И третье - свериться с лунным календарём - в какие дни покупки будут более благоприятными.
Хорошо влияют на покупки знаки зодиака, через которые проходит Луна: Овен и Телец
Неблагоприятные знаки - Весы и Рыбы.
Не рекомендуется делать покупки, особенно крупные, когда Новолуние и фаза убывающей Луны.