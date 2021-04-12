Школьник прочитал на уроке стих Есенина с нецензурными словами
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Школьник прочитал на уроке стих Есенина с нецензурными словами

7:34:254/12/2021Фото: Wikimedia Commons
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Учитель оценил декламирование школьника на "четыре". Но управление образования решило провести проверку.

поэт
Восьмиклассник прочитал на уроке стихотворение Сергея Есенина, в котором присутствовала ненормативная лексика

На уроке 8-классники сделали видео, как школьник читает читает наизусть малоизвестное стихотворение Сергея Есенина, в котором есть ненормативная лексика. После того, как завись была обнародована, управление образования Кургана собираетс провести проверку.

При этом учитель оценил декламирование школьника на "четыре". Это слышно на видео.

"По данному факту проводится проверка учредителем, управлением образования администрации Кургана", - сообщает РИА Новости.

 

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