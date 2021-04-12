Школьник прочитал на уроке стих Есенина с нецензурными словами

На уроке 8-классники сделали видео, как школьник читает читает наизусть малоизвестное стихотворение Сергея Есенина, в котором есть ненормативная лексика. После того, как завись была обнародована, управление образования Кургана собираетс провести проверку.
При этом учитель оценил декламирование школьника на "четыре". Это слышно на видео.
"По данному факту проводится проверка учредителем, управлением образования администрации Кургана", - сообщает РИА Новости.
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