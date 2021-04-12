"Единая Россия" исключила из партии высокого чиновника: Он выбросил канистру на дорогу

Поступок коллеги, выкинувшего канистру на обочину дороги, единороссы сочли дискредитирующим ЕР
Высокого партийного чиновника Приморья Игоря Хрущева исключили из "Единой России" с формулировкой "за действия, наносящие ущерб политическим интересам Партии". Президиум регионального политсовета вынес такое решение 12 апреля.
Разобраться с партийцем в своем телеграм-канале потребовал губернатор и секретарь приморского отделения "ЕР" Олег Кожемяко.
Видео с участием Хрущева появился в Сети накануне до общекраевого субботника: Хрущев достает из багажника своего "Мерседеса" пустую канистру из-под моторного масла, выбрасывает ее у дороги на Военном шоссе и уезжает.
Это возмутило горожан и стало предметом обсуждения в соцсетях. Единороссы потребовали исключить Хрущева из партии. Что и произошло. Правда, через месяц после инцидента.
"Партийный устав трактует его поступок однозначно — как дискредитирующий партию. Кроме того, его действия дискредитирует проект "Чистая страна", который реализует партия в Приморском крае. Считаю необходимым принять официальное решение по кандидатуре Хрущева — освободить от всех партийных должностей и исключить из "Единой России", — был категоричен Кожемяко.
Игоря Хрущева сместили со всех постов. Он освобожден от руководства Международного партийного центра и выведен из состава ПРПС, сообщили в пресс-службе регионального отделения "Единой России".
Хрущев является членом ЕР с 2005 года, передает primamedia.ru. Даже был замруководителя регионального исполкома партии. До 2012 года возглавлял региональный департаментом промышленности и транспорта.
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