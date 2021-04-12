Ураза 2021: правила мусульманского поста и календарь питания
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Ураза 2021: правила мусульманского поста и календарь питания

11:20:144/12/2021Фото: pixabay
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Для начала мусульманин, который будет держать пост, должен добровольно выразить свое намерение соблюдать пост Рамадан. Это действие называется ният. Категория поста указывается обязательно - пост Рамадан.

Ураза, Рамадан
Пост у мусульман продлится в 2021 году 30 дней
Сюжет: Обряды мусульман
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Начинается священный месяц поста у мусульман - Рамадан — 12 апреля 2021 года, если будет зафиксировано появление нового месяца, а первый день поста наступит 13 апреля. Конец Рамадана — 12 мая.

Что важно знать о Рамадане

  • Весь месяц Рамадан, верующие мусульмане должны отказаться от продуктов питания и питья в дневное время. Кроме того, не разрешается курить, вступать в половые отношения.
  • Длительность месяца Рамадан в 2021 году составляет 30 дней. Это зависит от лунного календаря.
  • Мусульмане начинают поститься во время, когда рассветает на земле, до того как прозвучит утренний азан в мечети.
  • Окончание поста происходит в момент захода солнца и звучания вечернего азана в мечети.
  • Человек, который постится должен обязательно прекратить принимать пищу (утренняя еда или сухур) до времени появления на небе первых признаков зари, кушать вечером (ифтар) возможно только после времени разговения. Рекомендовано пить воду и вкушать финики.
  • Ежедневно после завершения чтения молитвы иша, верующие в читают коллективный таравих, добровольную молитву.
  • Особое внимание мусульмане уделяют последним дням поста, когда наступает Ночь Могущества. Праздник окончания постных дней принято проводить в первый день месяца Шавваль. Именно он говорит об окончании Рамадана.
  • Праздник следует закончить после произношения праздничной молитвы, а также заблаговременно дать милостыню (закят аль-фитр).
 

Суть Рамадана: зачем следует соблюдать пост?

Во время наступления Рамадана, верующие мусульмане, держащие пост, контролируют свои чувства, желания и проявляют терпение. Именно в отказе от данных нужд, верующий мусульманин показывает Аллаху духовную стойкость и веру в Него. Благодаря постным дням, когда человек отказывается от пищи и желания, возможно восстановить душу и тело.

Когда человек придерживается поста во время Рамадана, он старается обуздать собственные инстинкты, страсти, нафс. Каждый год в рамках постных дней, верующие стараются стать чище внутри, а также укрепить свою веру. Подобным образом они освобождаются от негатива и грехов, злых намерений.

Кроме того, ежегодно во время Рамадана верующие мусульмане стараются ответственно относиться к молитвам, стараются чаще читать аяты из Священного Корана. Подобным образом они стараются совершать исключительно добрые поступки, раздавать милостыню, а также обязательную милостыню.

В случае, если в прочие месяцы, кто-то из мусульман прекращает совершать основной намаз, то во время Рамадана он постарается возобновлять совершение обязательного намаза. Ведь данный месяц выступает в качестве времени, когда можно покается за свои совершенные негативные поступки.


Как начинают пост Рамадан



Для начала мусульманин, который будет держать пост, должен добровольно выразить свое намерение соблюдать пост Рамадан. Это действие называется ният. Категория поста указывается обязательно - пост Рамадан.

Большинство мусульман полагают, что говорить ният нужно ежедневно с момента начала поста. Но некоторые говорят, что можно высказывать его один раз перед началом месяца Рамадан.


Фазы поста



Каждые сутки поста делятся на дневное время и ночное время. Требования поста распространяются только на дневное время суток. Оно начинается с момента восхода солнца и до его полного заката. Очень важно правильно определять время начала и окончания дневного времени суток. Полагаться на зрение - неправильно, нужно ориентироваться по лунному календарю, где указано точное время восхода и заката солнца.

Какие бывают нарушения поста Рамадан



  • Невысказанный ният

  • Намеренное принятие пищи или воды в дневное время

  • Курение, вдыхание дыма ради удовольствия

  • Вступление в интимную связь в дневное время

  • Введение медикаментов ректально или вагинально

  • Провоцирование рвоты и удержание ее во рту




От поста освобождаются


Несовершеннолетние дети, душевнобольные люди, ослабленные болезнью или немощные старики, беременные и кормящие женщины, путники вдали от дома.

Если мусульманин освобожден от поста. то он не должен принимать пищу, пить воду и курить на глазах у всех.


 


Сухур и ифтар



Сухуром называется утренний прием пищи, который должен быть завершен до начала восхода солнца. В этот прием пищи принято есть более калорийную и сытную пищу, нежели вечером, так, чтобы сытости максимально хватало на дневное время суток. Ограничений по продуктам нет, но предпочтительнее отказаться от жирной, соленой и другой пищи, которая провоцирует жажду - пить днем нельзя ничего, даже воду. Избегают также сладостей и кофе по той же причине.

Ифтар - это вечерний прием пищи, который можно начать только после заката солнца. Начинать ифтар рекомендовано с фиников и воды, а затем приступать к ужину. Ужин должен быть легким.

Первые дни поста очень тяжелы, но потом организм перестраивается на новый режим и становится проще.


 

 

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