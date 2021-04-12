Грабители в возрасте 13 и 14 лет отобрали телефон за 20 тыс. рублей у школьника в Новосибирске
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Грабители в возрасте 13 и 14 лет отобрали телефон за 20 тыс. рублей у школьника в Новосибирске

10:30:354/12/2021Фото: СК РФ
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Обоих подозреваемых задержали. Старшему избрали подписку о невыезде, младшего отправят в центр временного содержания малолетних правонарушителей.

человек
Установлено, что несовершеннолетние стоят на профилактическом учете в отделе полиции в связи с ранее совершенными противоправными деяниями

В Новосибирске возбуждено уголовное дело об ограблении подростка, сообщили 12 апреля в управлении СКР по Новосибирской области.

Дело возбуждено в отношении двух подростков по  п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия не опасного для жизни или здоровья).

Как сообщили в региональном управлении СК, 9 апреля  около 18.00 во дворе дома по адресу: Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 18/1 двое подростков в возрасте 13 и 14 лет с угрозой применения физического насилия похитили у 12-летнего новосибирца мобильный телефон стоимостью 20 000 рублей. В короткие сроки подозреваемые были задержаны полицейскими.

Установлено, что несовершеннолетние стоят на профилактическом учете в отделе полиции в связи с ранее совершенными противоправными деяниями. В ходе предварительного следствия будет, в том числе, дана оценка действиям сотрудников полиции, на предмет достаточности проведения профилактической работы с несовершеннолетними.

-14-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении второго фигуранта организован сбор материалов для применения к нему мер воспитательного воздействия и помещения в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, - рассказали в ведомстве.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", в полицию с заявлением о нападении и ограблении сына обратился его отец. Правоохранители задержали подозреваемых по составленным ориентировкам.

 

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