В Новосибирске автомобиль BMW X5 сбил двух пешеходов и врезался в здание
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В Новосибирске автомобиль BMW X5 сбил двух пешеходов и врезался в здание

9:59:404/12/2021Фото: vk.com/act54
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-BMW X5 вылетел на тротуар и с силой врезался в дом №51/2. От удара в расположенном на первом этаже офисе выбило стёкла, удар слышали даже жильцы дома напротив, - пишут в  соцсети.

авто, люди,
ДТП произошло вечером 12 апреля на пересечении Красного проспекта и улицы Державина

 

Вечером 12 апреля  в центре Новосибирска автомобиль BMW X5 сбил двух пешеходов и врезался в здание, написал паблик АСТ-54.

BMW сбил двух пешеходов и врезался в здание в центре Новосибирска
BMW сбил двух пешеходов и врезался в здание в центре Новосибирска

ДТП  случилось на пересечении Красного проспекта и улицы Державина.
-BMW X5 вылетел на тротуар и с силой врезался в дом №51/2. От удара в расположенном на первом этаже офисе выбило стёкла, удар слышали даже жильцы дома напротив, - пишут в  соцсети.

По словам инспектора пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска Владислав Савченков: столкнулись три автомобиля. Сбитые пешеходы не теряли сознания и им была вовремя оказана медицинская помощь.

 

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ДПТпострадавшиеbmw X5
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