В Новосибирске автомобиль BMW X5 сбил двух пешеходов и врезался в здание

Вечером 12 апреля в центре Новосибирска автомобиль BMW X5 сбил двух пешеходов и врезался в здание, написал паблик АСТ-54.
ДТП случилось на пересечении Красного проспекта и улицы Державина.
-BMW X5 вылетел на тротуар и с силой врезался в дом №51/2. От удара в расположенном на первом этаже офисе выбило стёкла, удар слышали даже жильцы дома напротив, - пишут в соцсети.
По словам инспектора пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска Владислав Савченков: столкнулись три автомобиля. Сбитые пешеходы не теряли сознания и им была вовремя оказана медицинская помощь.