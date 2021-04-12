Бурлящие реки с полей затопили военный городок в Бердске: На видео - автомобили "по колено" в воде
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Бурлящие реки с полей затопили военный городок в Бердске: На видео - автомобили "по колено" в воде

9:05:594/12/2021,Анастасия СолодковаФото: Читателей Курьер. Среда. Бердск
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Местные жители в ужасе ото того, что дети, идущие из школы не могут перейти дорогу, как реку вброд. Скорее всего, перемерзли ливневки, и талая вода в них не уходит.

Затопило дорогу у ТЦ "Комбат" в Бердске

Вода затопила все дороги в военном городке Бердска вечером 12 апреля. Читатели поделились эпичным видео потопа с "Курьер. Среда. Бердск".

- Это просто ужас! Дети идут со школы и перейти дорогу не могу - буквально течет река! - возмущаются местные жители.

Они предполагают, что в том районе нет ни одной ливневки. Бердчане предположили, что произошла какая-то глобальная авария на сетях, поскольку на обочине стоит техника КЬУ. Но оказалось, что это природные явления, за которые отвечает управление ЖКХ.

Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск" к стихийному бедствий муниципальный Комбинат бытовых услуг отношения не имеет.

-Это течет с полей талая вода. Скорее всего, ливневки перемерзли, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" а понедельник вечером и. о. директора КБУ Александр Алексеенко.

По его словам, в военном городке действительно коммунальщики, ремонтируют тепловые камеры при помощи экскаватора:

-Но это не относится к текущей воде, - уточнил Алексеенко. - Пошел мощный паводок.

Ул. Советская тоже утонула

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