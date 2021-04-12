Бурлящие реки с полей затопили военный городок в Бердске: На видео - автомобили "по колено" в воде

Вода затопила все дороги в военном городке Бердска вечером 12 апреля. Читатели поделились эпичным видео потопа с "Курьер. Среда. Бердск".
- Это просто ужас! Дети идут со школы и перейти дорогу не могу - буквально течет река! - возмущаются местные жители.
Они предполагают, что в том районе нет ни одной ливневки. Бердчане предположили, что произошла какая-то глобальная авария на сетях, поскольку на обочине стоит техника КЬУ. Но оказалось, что это природные явления, за которые отвечает управление ЖКХ.
Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск" к стихийному бедствий муниципальный Комбинат бытовых услуг отношения не имеет.
-Это течет с полей талая вода. Скорее всего, ливневки перемерзли, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" а понедельник вечером и. о. директора КБУ Александр Алексеенко.
По его словам, в военном городке действительно коммунальщики, ремонтируют тепловые камеры при помощи экскаватора:
-Но это не относится к текущей воде, - уточнил Алексеенко. - Пошел мощный паводок.
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.