Эффективные губернаторы получат больше денег для регионов: Мишустин изменил критерии оценки

Правительство утвердило обновлённую методику расчёта ключевых показателей эффективности губернаторов. Документ разработан по указу президента России, сообщается на сайте кабмина 12 апреля.
В России начнут действовать обновлённые критерии оценки эффективности глав регионов. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Как уточнили в ведомстве, документ будет опубликован позже.
Но уже известно, что он включает 38 методик: 19 – для расчёта показателей за предыдущий год, ещё 19 – для установления целевых значений на будущее. Индикаторы покрывают важнейшие вопросы социально-экономического развития, в их числе – ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объёмы жилищного строительства, экологическое благополучие региона.
Методику также дополнили критериями, которых не было в предыдущей версии документа, утверждённой в 2019 году. Речь идёт, в частности, об уровне вовлечённости граждан в волонтёрскую деятельность и занятия спортом, динамике посещения культурных мероприятий, «цифровой зрелости» госорганов.
"Показатели будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утверждённых президентом России. При этом субъекты, продемонстрировавшие лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра", - отмечается в сообщении.
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