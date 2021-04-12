Эффективные губернаторы получат больше денег для регионов: Мишустин изменил критерии оценки
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Эффективные губернаторы получат больше денег для регионов: Мишустин изменил критерии оценки

10:08:464/12/2021Фото: kremlin.ru
0

Они будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утверждённых президентом России.

человек
Постановление утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин

Правительство утвердило обновлённую методику расчёта ключевых показателей эффективности губернаторов. Документ разработан по указу президента России, сообщается на сайте кабмина 12 апреля.

В России начнут действовать обновлённые критерии оценки эффективности глав регионов. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Как уточнили в ведомстве, документ будет опубликован позже.

Но уже известно, что он включает 38 методик: 19 – для расчёта показателей за предыдущий год, ещё 19 – для установления целевых значений на будущее. Индикаторы покрывают важнейшие вопросы социально-экономического развития, в их числе – ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объёмы жилищного строительства, экологическое благополучие региона.

Методику также дополнили критериями, которых не было в предыдущей версии документа, утверждённой в 2019 году. Речь идёт, в частности, об уровне вовлечённости граждан в волонтёрскую деятельность и занятия спортом, динамике посещения культурных мероприятий, «цифровой зрелости» госорганов.

"Показатели будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утверждённых президентом России. При этом субъекты, продемонстрировавшие лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра", - отмечается в сообщении.

 

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

 Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
 

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
постановлениеэффективностьглавы регионовкритерии оценки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Насколько вы бы оценили эффективность главы своего региона?

    Аноним, 12 апреля 2021 10:22:20
    Т.е не люди получат,а губернатор? Нормально Мишустин управляет правительством
    0
    0
    Ответить

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Алексея Навального хотят кормить принудительно. С 31 марта он похудел на 8 кг
10:34:25 4/12/2021
Алексея Навального хотят кормить принудительно. С 31 марта он похудел на 8 кг
Грабители в возрасте 13 и 14 лет отобрали телефон за 20 тыс. рублей у школьника в Новосибирске
10:30:35 4/12/2021
Грабители в возрасте 13 и 14 лет отобрали телефон за 20 тыс. рублей у школьника в Новосибирске
13 апреля - С Днем мецената и благотворителя-2021! От всей души поздравления в стихах
10:20:38 4/12/2021
13 апреля - С Днем мецената и благотворителя-2021! От всей души поздравления в стихах
Два сценария войны на Украине: конечно, если начнется, описал политолог
10:09:35 4/12/2021
Два сценария войны на Украине: конечно, если начнется, описал политолог
Эффективные губернаторы получат больше денег для регионов: Мишустин изменил критерии оценки
10:08:46 4/12/2021
Эффективные губернаторы получат больше денег для регионов: Мишустин изменил критерии оценки
Какие категории жителей Москвы могут выйти досрочно на пенсию, разъяснение ПФР
10:03:17 4/12/2021
Какие категории жителей Москвы могут выйти досрочно на пенсию, разъяснение ПФР
В Новосибирске автомобиль BMW X5 сбил двух пешеходов и врезался в здание
9:59:40 4/12/2021
В Новосибирске автомобиль BMW X5 сбил двух пешеходов и врезался в здание
Прямые авиарейсы на Пхукет из Москвы с 1 июля 2021 года объявила авиакомпания Nordwind
9:53:27 4/12/2021
Прямые авиарейсы на Пхукет из Москвы с 1 июля 2021 года объявила авиакомпания Nordwind
Россия решила закрыть авиасообщение с Турцией
9:47:36 4/12/2021
Россия решила закрыть авиасообщение с Турцией
О последних днях жизни отца Эмиля Верника, рассказал сын Игорь Верник
9:43:46 4/12/2021
О последних днях жизни отца Эмиля Верника, рассказал сын Игорь Верник