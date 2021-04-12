Россия решила закрыть авиасообщение с Турцией
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Россия решила закрыть авиасообщение с Турцией

9:47:364/12/2021Фото: pixabay
0

Это станет крахом для туристической отрасли Турции. Российские туроператоры уже заявили о большом количестве аннулирования туров и резком спаде продаж путевок в эту страну. 

табличка
О соответствующем решении станет известно вечером в понедельник, 12 апреля

Решение о закрытии авиасообщения с Турцией все-таки приняли российский власти. Но официально об этом сообщат вечером в понедельник, передает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на информированный источник.

 

Разговоры об этом идут несколько дней после того, как глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о массовом завозе из Турции новые штаммы коронавируса. О закрытии границы высказывались и политики. В частности Владимир Жириновский и Геннадий Онищенко настаивали на том, чтобы запретить выезд российским туристам на турецкие курорты.

Закрытие авиасообщения станет крахом для туристической отрасли Турции. Российские туроператоры уже заявили о большом количестве аннулирования туров и резком спаде продаж путевок в Турцию.

 

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

 Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
 

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
туризмтурцияавиасообщениепандемиякоронавирусзакрытие границ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы уже сдали билеты?

    Аноним, 12 апреля 2021 10:23:02
    Стоило Эрдогану в очередной раз публично не признать Крым российским Нож в спину, дави турецкие помидоры!
    0
    0
    Ответить
    Аноним, 12 апреля 2021 10:26:07
    Не был в Турции,гостиничного бизнеса в Турции тоже нет,самолетами не владею вообщем как большинство Россиян живу.
    0
    0
    Ответить

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Официального решения о закрытии авиасообщения России с Турцией пока нет
10:51:50 4/12/2021
Официального решения о закрытии авиасообщения России с Турцией пока нет
Пора ее найти: норма соли в день 5 граммов. В каких продуктах соль прячется
10:42:49 4/12/2021
Пора ее найти: норма соли в день 5 граммов. В каких продуктах соль прячется
Алексея Навального хотят кормить принудительно. С 31 марта он похудел на 8 кг
10:34:25 4/12/2021
Алексея Навального хотят кормить принудительно. С 31 марта он похудел на 8 кг
Грабители в возрасте 13 и 14 лет отобрали телефон за 20 тыс. рублей у школьника в Новосибирске
10:30:35 4/12/2021
Грабители в возрасте 13 и 14 лет отобрали телефон за 20 тыс. рублей у школьника в Новосибирске
13 апреля - С Днем мецената и благотворителя-2021! От всей души поздравления в стихах
10:20:38 4/12/2021
13 апреля - С Днем мецената и благотворителя-2021! От всей души поздравления в стихах
Два сценария войны на Украине: конечно, если начнется, описал политолог
10:09:35 4/12/2021
Два сценария войны на Украине: конечно, если начнется, описал политолог
Эффективные губернаторы получат больше денег для регионов: Мишустин изменил критерии оценки
10:08:46 4/12/2021
Эффективные губернаторы получат больше денег для регионов: Мишустин изменил критерии оценки
Какие категории жителей Москвы могут выйти досрочно на пенсию, разъяснение ПФР
10:03:17 4/12/2021
Какие категории жителей Москвы могут выйти досрочно на пенсию, разъяснение ПФР
В Новосибирске автомобиль BMW X5 сбил двух пешеходов и врезался в здание
9:59:40 4/12/2021
В Новосибирске автомобиль BMW X5 сбил двух пешеходов и врезался в здание
Прямые авиарейсы на Пхукет из Москвы с 1 июля 2021 года объявила авиакомпания Nordwind
9:53:27 4/12/2021
Прямые авиарейсы на Пхукет из Москвы с 1 июля 2021 года объявила авиакомпания Nordwind
Скрыть объявление