Россия решила закрыть авиасообщение с Турцией

Решение о закрытии авиасообщения с Турцией все-таки приняли российский власти. Но официально об этом сообщат вечером в понедельник, передает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на информированный источник.
Разговоры об этом идут несколько дней после того, как глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о массовом завозе из Турции новые штаммы коронавируса. О закрытии границы высказывались и политики. В частности Владимир Жириновский и Геннадий Онищенко настаивали на том, чтобы запретить выезд российским туристам на турецкие курорты.
Закрытие авиасообщения станет крахом для туристической отрасли Турции. Российские туроператоры уже заявили о большом количестве аннулирования туров и резком спаде продаж путевок в Турцию.
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.