Петербургского вора в законе Альберта Рыжего убили в фитнес-клубе Москвы

Авторитетный петербуржец убит в столице в спортзале дома, где он жил. Рядом была его охрана, сообщили 47news.ru в правоохранительных органах.
По данным 47news, около трёх часов дня 12 апреля в Москве несколько неизвестных расстреляли петербургского вора в законе Альберта Рыжего (Али Гейдаров). Нападение произошло в спортзале дома, где он жил, и тогда, когда он пришёл туда с охраной. На данный момент на месте работают сотрудники районного отдела полиции.
В 2016-м Гейдарова приговорили в Петербурге к семи годам за грабеж в отношении продавца автомобиля. На судебном процессе отвалились статьи за мошенничество (оправдан) и подделку документов (вышли сроки давности). Гейдарова задержали в 2014 году, на тот момент 33-летний вор в законе считался самым везучим. Он пережил три покушения.
Гейдарова относят к клану Деда Хасана, который якобы лично одобрил коронацию молодого "наследника". Из колонии в Марий Эл он вышел в июне прошлого года. Местный суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.
До ареста Гейдаров открыто конфликтовал с авторитетом Алексеем Гудыной. Выяснение их отношений привело к перестрелке в Турции якобы потому, что Гейдаров лишил Гудыну воровского статуса. Через несколько дней после того, как суд удовлетворил ходатайство Рыжего об УДО, Гудыну задержали по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.