Петербургского вора в законе Альберта Рыжего убили в фитнес-клубе Москвы
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Петербургского вора в законе Альберта Рыжего убили в фитнес-клубе Москвы

11:01:254/12/2021Фото: СК РФ
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Али Гейдарова относят к клану Деда Хасана, который якобы лично одобрил коронацию молодого "наследника". Из колонии в Марий Эл он вышел в июне прошлого года.

человек
12 апреля в Москве несколько неизвестных расстреляли петербургского вора в законе Альберта Рыжего

Авторитетный петербуржец убит в столице в спортзале дома, где он жил. Рядом была его охрана, сообщили 47news.ru в правоохранительных органах.

По данным 47news, около трёх часов дня 12 апреля в Москве несколько неизвестных расстреляли петербургского вора в законе Альберта Рыжего (Али Гейдаров).  Нападение произошло в спортзале дома, где он жил, и тогда, когда он пришёл туда с охраной. На данный момент на месте работают сотрудники районного отдела полиции.

В 2016-м Гейдарова приговорили в Петербурге к семи годам за грабеж в отношении продавца автомобиля. На судебном процессе отвалились статьи за мошенничество (оправдан) и подделку документов (вышли сроки давности). Гейдарова задержали в 2014 году, на тот момент 33-летний вор в законе считался самым везучим. Он пережил три покушения.

Гейдарова относят к клану Деда Хасана, который якобы лично одобрил коронацию молодого "наследника". Из колонии в Марий Эл он вышел в июне прошлого года. Местный суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

До ареста Гейдаров открыто конфликтовал с авторитетом Алексеем Гудыной. Выяснение их отношений привело к перестрелке в Турции якобы потому, что Гейдаров лишил Гудыну воровского статуса. Через несколько дней после того, как суд удовлетворил ходатайство Рыжего об УДО, Гудыну задержали по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.

 

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