Официального решения о закрытии авиасообщения России с Турцией пока нет
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Официального решения о закрытии авиасообщения России с Турцией пока нет

10:51:504/12/2021Фото: pexels
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На данный момент решения о закрытии или сокращении полетной программы в Турцию нет. Заседание оперативного штаба в очном или заочном режиме сегодня не назначено, сообщили в оперштабе.

люди
На данный момент решения о закрытии или сокращении полетной программы в Турцию нет

В СМИ просачиваются противоречивые новости о Турции. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", радиостанций "Говорит Москва" ранее проинформировала, есть решение российских властей о закрытии авиасообщения с Турцией. Якобы официальное заявление сделают позже.

Позже ТАСС со ссылкой на свой источник сообщил, что заседания на эту тему 12 апреля оперативный штаб не проводил.

"На данный момент решения о закрытии или сокращении полетной программы в Турцию нет. Заседание оперативного штаба в очном или заочном режиме сегодня не назначено", - цитирует издание.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", о возможном закрытии или ограничении полетов в Турцию заговорили после того, как глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что российские туристы массово завозят из этой страны новые штаммы коронавируса. А в самой Турции резко ухудшилась эпидобстановка.

Турецкая туристическая отрасль будет терпеть колоссальные убытки от потери туристов из России. В свою очередь россияне массово отказываются от путевок на турецкие курорты на фоне тревожных сообщений о всплеске коронавируса.

 

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