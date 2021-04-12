Попало на видео убийство питерского вора в законе Альберта Рыжего в фитнес-клубе Москвы
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Попало на видео убийство питерского вора в законе Альберта Рыжего в фитнес-клубе Москвы

11:27:384/12/2021Фото: YouTube
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Его застрелил неизвестный в спортзале, расположенном в доме, где он жил и куда пришел с охраной.

В Москве убит петербургский вор в законе Альберт Рыжий
В одном из фитнес-клубов Москвы 12 апреля произошло убийство. Как  сообщили в столичном главке МВД, неизвестный застрели посетителя спортзала после конфликта и скрылся. По версии 47news, убитым оказался известный вор в законе Альберт Рыжий (Али Гейдаров). Расстрел произошло в фитнес-клубе его дома. При чем он пришел туда с охраной. Гейдарова относят к клану Деда Хасана, который якобы лично одобрил коронацию молодого "наследника". Из колонии в Марий Эл он вышел в июне прошлого года. Местный суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.   Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями! Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.
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убийствоспортзалвор в законе
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