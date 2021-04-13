На священный Рамадан 2021 уникальной красоты открытки и поздравления для мусульман на 13 апреля

Все мусульмане мира с 13 апреля 2021 года приступают к самому долгому и очень строгому посту Рамадан, который продлится 30 дней. Поздравляем вас со священным месяцем и дарим вам эксклюзивные открытки на этот праздник!
Силы духа вам и пусть Аллах примет ваш пост!
Поздравления и эксклюзивные открытки на Рамадан
Всем желаю в Рамадан
Процветания и счастья,
Этот праздник небом дан,
Чтоб душою очищаться.
Пусть он веру укрепит,
Силу духа поднимает,
От болезней защитит,
Стать добрее помогает!
Наступает Рамадан.
Он для нас Всевышним дан.
Время взвесить, оценить,
Все ошибки искупить.
Поздравляем всех с любовью,
Будьте счастливы, довольны.
К ближнему терпимей будь,
Испытаний труден путь.
Священный праздник Рамадан
Для очищения нам дан,
Пусть он избавит от обид
И вашу веру укрепит!
Пусть вдохновит духовный рост,
Совсем не труден будет пост,
Любовь поселится в сердцах,
Зажжется радость пусть в глазах!