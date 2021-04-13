На священный Рамадан 2021 уникальной красоты открытки и поздравления для мусульман на 13 апреля
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На священный Рамадан 2021 уникальной красоты открытки и поздравления для мусульман на 13 апреля

7:07:134/13/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Чудесной красоты открытки и стихи-поздравления на священный месяц Рамадан на 13 апреля 2021 года.

Рамадан - 12 апреля 2021 года
Рамадан - 13 апреля 2021 года

Все мусульмане мира с 13 апреля 2021 года приступают к самому долгому и очень строгому посту Рамадан, который продлится 30 дней. Поздравляем вас со священным месяцем и дарим вам эксклюзивные открытки на этот праздник!

Силы духа вам и пусть Аллах примет ваш пост!

Поздравления и эксклюзивные открытки на Рамадан

Рамадан - 12 апреля 2021 года
Рамадан - 13 апреля 2021 года

Всем желаю в Рамадан
Процветания и счастья,
Этот праздник небом дан,
Чтоб душою очищаться.

Пусть он веру укрепит,
Силу духа поднимает,
От болезней защитит,
Стать добрее помогает!

Рамадан - 12 апреля 2021 года
Рамадан - 13 апреля 2021 года

Наступает Рамадан.
Он для нас Всевышним дан.
Время взвесить, оценить,
Все ошибки искупить.

Поздравляем всех с любовью,
Будьте счастливы, довольны.
К ближнему терпимей будь,
Испытаний труден путь.

Рамадан - 12 апреля 2021 года
Рамадан - 13 апреля 2021 года

Священный праздник Рамадан
Для очищения нам дан,
Пусть он избавит от обид
И вашу веру укрепит!

Пусть вдохновит духовный рост,
Совсем не труден будет пост,
Любовь поселится в сердцах,
Зажжется радость пусть в глазах!

Рамадан - 12 апреля 2021 года
Рамадан - 13 апреля 2021 года

 

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