Когда перестанут задыхаться от вони из-за протечки крыш в школах ученики Бердска: Депутаты требуют деньги на ремонт от мэрии

Выделяются ли деньги на ремонт кровель девяти школ Бердска? Такой вопрос председатель комитета по промышленности и предпринимательству Владимир Захаров направил начальнику управления финансов Бердска Евгении Малышевой.
Вопрос о ремонте кровель в образовательных учреждениях заинтересовал председателя комитета Владимира Захарова.
- Когда формировали бюджет в школы обращались? Я знаю у нас есть 9 школ с текучими кровлями. Ущерб везде разный, но тем не менее, проблемы с крышами есть,- спросил Владимир Юрьевич у Евгении Малышевой.
- Непосредственно направление расходов на ремонт кровель, безусловно, присутствует. Не только в учреждениях сферы образования и не только в 9-ти школах. Каким-то школам в рамках ресурсного обеспечения сумма предусматривается и по прошлому решению. В прошлом решении в учреждениях образования довели порядка 50 млн рублей на какие-то приоритетные направления, в том числе ремонт кровель. Он был закрыт финансово. В этом решении на ресурсное обеспечение предоставляется средства, но возможны изменения, - ответила Малышева.
- Вы в курсе этих проблем? И те нужны, которые ставит образование. Вы их закрываете?- уточнил у начальника финансов председатель комитета.
- Мы в курсе абсолютно всего. Просто, естественно, финансово это проблематично. По ремонту кровель, по ресурсному обеспечению, по замене тех же окон, ремонту коммуникаций. Мы стимулируем и получение помощи областного бюджета, потому что такие труднозатратные статьи могут быть реализованы только на условиях софинансирования и предоставления субсидий областного бюджета,- отметила Евгения.
Напомним, что во многих школах Бердска злободневная проблема с кровлями проявляется в период таяния снега. Так, например, в школе №8 Бердска ученики и ученицы задыхаются от неприятного запаха из-за протечки крыши. Руководство школы сообщало, что в 2021 году, в летний период ремонт будет произведен из средств областного бюджета.
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