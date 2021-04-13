Когда перестанут задыхаться от вони из-за протечки крыш в школах ученики Бердска: Депутаты требуют деньги на ремонт от мэрии
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Яндекс.ДиректPlay for Free Onlineyandex.com 18+Скрыть объявлениеИздательство книг всех жанровlanding.superizdatelstvo.ru 18+Скрыть объявлениеЖилье в Махмутлар от застройщика!yektahomes.ru Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/Скрыть объявлениеПартнерский маркетинг научись самznay-delay.ru Скрыть объявление

Когда перестанут задыхаться от вони из-за протечки крыш в школах ученики Бердска: Депутаты требуют деньги на ремонт от мэрии

3:41:204/13/2021,Алина БуроваФото: Из соцсетей
0

Крыши в учебном заведении протекают в период таяния снега. Учащиеся сидят в грязи и вони, учителя тем временем подставляют ведра.

Учителя подставляют ведра из-за того, что крыша протекает

Выделяются ли деньги на ремонт кровель девяти школ Бердска? Такой вопрос председатель комитета по промышленности и предпринимательству Владимир Захаров направил начальнику управления финансов Бердска Евгении Малышевой.

Вопрос о ремонте кровель в образовательных учреждениях заинтересовал председателя комитета Владимира Захарова.

- Когда формировали бюджет в школы обращались? Я знаю у нас есть 9 школ с текучими кровлями. Ущерб везде разный, но тем не менее, проблемы с крышами есть,- спросил Владимир Юрьевич у Евгении Малышевой.

- Непосредственно направление расходов на ремонт кровель, безусловно, присутствует. Не только в учреждениях сферы образования и не только в 9-ти школах. Каким-то школам в рамках ресурсного обеспечения сумма предусматривается и по прошлому решению. В прошлом решении в учреждениях образования довели порядка 50 млн рублей на какие-то приоритетные направления, в том числе ремонт кровель. Он был закрыт финансово. В этом решении на ресурсное обеспечение предоставляется средства, но возможны изменения, - ответила Малышева.

- Вы в курсе этих проблем? И те нужны, которые ставит образование. Вы их закрываете?- уточнил у начальника финансов председатель комитета.

- Мы в курсе абсолютно всего. Просто, естественно, финансово это проблематично. По ремонту кровель, по ресурсному обеспечению, по замене тех же окон, ремонту коммуникаций. Мы стимулируем и получение помощи областного бюджета, потому что такие труднозатратные статьи могут быть реализованы только на условиях софинансирования и предоставления субсидий областного бюджета,- отметила Евгения.

Напомним, что во многих школах Бердска  злободневная проблема с кровлями проявляется в период таяния снега. Так, например, в школе №8 Бердска ученики и ученицы задыхаются от неприятного запаха из-за протечки крыши. Руководство школы сообщало, что в 2021 году, в летний период ремонт будет произведен из средств областного бюджета.

___________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
деньгишколыобластной бюджеткровляпротекает крыша
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Крыши во всех школах не отремонтируют?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскКогда перестанут задыхаться от вони из-за протечки крыш в школах ученики Бердска: Депутаты требуют деньги на ремонт от мэрии
    3:41:20 4/13/2021
    Когда перестанут задыхаться от вони из-за протечки крыш в школах ученики Бердска: Депутаты требуют деньги на ремонт от мэрии
    ЕГЭ смогут не сдавать некоторые выпускники в России в 2021 году
    3:29:27 4/13/2021
    ЕГЭ смогут не сдавать некоторые выпускники в России в 2021 году
    БердскНазвана точная дата запуска автобусов на дачи Бердска в 2021 году
    3:25:57 4/13/2021
    Названа точная дата запуска автобусов на дачи Бердска в 2021 году
    Как использовать силу первого дня Новолуния в Овне для ритуалов
    3:20:02 4/13/2021
    Как использовать силу первого дня Новолуния в Овне для ритуалов
    БердскИзуродованные ступеньки музея Бердска требуют покрыть мрамором горожане. Но денег нет
    3:14:31 4/13/2021
    Изуродованные ступеньки музея Бердска требуют покрыть мрамором горожане. Но денег нет
    Коронавирус убил 4 пациентов за сутки на 13 апреля 2021. Свежие данные в Новосибирской области
    2:55:01 4/13/2021
    Коронавирус убил 4 пациентов за сутки на 13 апреля 2021. Свежие данные в Новосибирской области
    Гендиректора "Невской мануфактуры" задержали из-за смерти пожарного
    2:45:34 4/13/2021
    Гендиректора "Невской мануфактуры" задержали из-за смерти пожарного
    Маколей Калкин стал папой. Называем имя первенца звезды фильма "Один дома"
    2:42:02 4/13/2021
    Маколей Калкин стал папой. Называем имя первенца звезды фильма "Один дома"
    Почему строго запрещено купаться в Египте после захода солнца - разъяснение туристам
    2:31:56 4/13/2021
    Почему строго запрещено купаться в Египте после захода солнца - разъяснение туристам
    Молитвы на Лазареву субботу 24 апреля 2021 года
    2:20:15 4/13/2021
    Молитвы на Лазареву субботу 24 апреля 2021 года