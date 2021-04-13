"Это его личное приглашение": Только избранные СМИ впускает на аппаратные совещания с чиновниками мэр Бердска Евгений Шестернин
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Это его личное приглашение": Только избранные СМИ впускает на аппаратные совещания с чиновниками мэр Бердска Евгений Шестернин

11:07:074/13/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Ситуация с "особым" отношением к независимому изданию "Курьер. Среда. Бердск" продолжается уже долго. 12 апреля совещание также прошло за закрытыми дверями. То журналистов не пускают на встречи чиновников, то выгоняют с заседаний комитета депутатов. Что это - стремление обойти неудобные вопросы или боязнь обсуждения жителей города? - пока остается только догадываться.

Евгений Шестернин стал мэром Бердска в 2015 году. И останется в кресле до 2025-го
Сюжет: СМИ и мэр Бердска
Без СМИ весь март 2021 собираются чиновники мэрии Бердска: Список мероприятий, который власть скрыла от журналистов

Без СМИ весь март 2021 собираются чиновники мэрии Бердска: Список мероприятий, который власть скрыла от журналистов"На гундеж денег нет": Власть против анонимок, но "за формирование позитивного облика города" в СМИ БердскаЕщё 8 новости

Приглашает только избранные СМИ на аппаратное совещание глава администрации Бердска Евгений Шестернин.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", 12 апреля на очередном аппаратном совещании главы чиновники обсуждали оперативную информацию: тяжелые последствия паводка, вакцинацию населения, подготовку к празднованию Дня Победы. Также на мероприятии Евгений Шестернин поздравил бердчан с Днем Космонавтики и вручил им благодарственные письма. Как выяснилось, это совещание осталось тайной для "Курьер. Среда. Бердск". На нем из СМИ присутствовали многие редакции кроме "Курьер. Среда. Бердск". Сегодня, 13 апреля, редакция обратилась в руководителю пресс-службы администрации Бердска Виктории Шлюндт с вопросом: почему на совещании разрешено присутствовать не всем СМИ Бердска?

- Теперь можно каждый понедельник посещать администрацию и присутствовать на аппаратном совещании? Почему об этом не информировали? Одни мы об этом не знали? - направил вопрос журналист "Курьер. Среда. Бердск" Шлюндт.

- Нет, здесь было все еще закрытое совещание, поэтому пока что мы никого не приглашаем. И также еще не все руководители у нас присутствовали на аппаратном совещании. Их глава пригласил,- ответила Виктория Шлюндт.

- То есть, вчера было заседание закрытое, правильно понимаю?- уточнил журналист.

- Да, мы продолжаем работать в закрытом режиме,- заявила руководитель пресс-службы.

- Но как оно закрытое, если другие СМИ присутствовали? - поинтересовался представитель "Курьер. Среда. Бердск".

- В данном случае глава пригласил конкретное СМИ,- отметила Виктория Шлюндт.

- А про "Курьер. Среда. Бердск" что-нибудь говорили? По какой причине нам нельзя присутствовать? - снова задал вопрос журналист.

- Пока что больше никого не приглашали. ТВК работает по контракту, - произнесла руководитель пресс-службы.

В ходе диалога выяснилось, что сам глава администрации Бердска Евгений Шестернин не сообщал сотрудникам пресс-службы, почему на совещание приглашает лишь избранные СМИ. Пресс-подходы с отдельными чиновниками администрация города продолжает проводить в формате видеоконференции в Zoom. Когда пройдет следующее аппаратное совещание в живом формате, на котором можно будет присутствовать всем СМИ Бердска - неизвестно. Зато тема закрытого аппаратного совещания остается актуальной.

- А закрытое аппаратное совещание планируется в следующий понедельник, правильно понимаю? - задал вопрос начальнику пресс-службы администрации журналист "Курьер. Среда. Бердск".

- Аппаратное - оно как обычно проходит в понедельник, но мы СМИ вот так вот не приглашаем,- заявила Виктория.

- То есть, глава выбирает? - конкретизировал журналист.

- Не то что выбирает, это его личное приглашение было,- повторилась руководитель пресс-службы.

Получить комментарий главы администрации Бердска Евгения Шестернина "Курьер. Среда. Бердск" не удалось в силу его занятости. Редакция направила письменный запрос в администрацию города с целью разъяснения причин сокрытия информации.

Напомним, что ситуация с "особым" отношением к независимому изданию "Курьер. Среда. Бердск" продолжается довольно продолжительное время. То нас не пускают на совещания чиновников, то выгоняют журналистов с заседания комитета депутатов. Что это - стремление обойти неудобные вопросы или боязнь обсуждения жителей города? - пока остается только догадываться.

_____________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
властьчиновникизакрытое заседаниепресс-подходне пускают журналистовне пускают сми
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Бояться огласки?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскПутин увеличил зарплату космонавтам в 2 раза в День космонавтики 2021
    10:35:12 4/13/2021
    Путин увеличил зарплату космонавтам в 2 раза в День космонавтики 2021
    13 апреля 2021 - Гороскоп для каждого знака зодиака. Растущая Луна в Тельце
    10:20:43 4/13/2021
    13 апреля 2021 - Гороскоп для каждого знака зодиака. Растущая Луна в Тельце
    Воду с АЭС "Фукусима-1" сольют в море по просьбе Японии
    10:07:26 4/13/2021
    Воду с АЭС "Фукусима-1" сольют в море по просьбе Японии
    Календарь дачника на 13 апреля 2021 года: что благоприятно во 2-3 лунный день?
    9:20:24 4/13/2021
    Календарь дачника на 13 апреля 2021 года: что благоприятно во 2-3 лунный день?
    БердскОлимпийские игры-2021 в Японии требуют отменить
    9:17:22 4/13/2021
    Олимпийские игры-2021 в Японии требуют отменить
    Бердск«Бессмертный полк» отменили в Бердске. Шествия на 9 Мая 2021 не будет
    9:15:35 4/13/2021
    «Бессмертный полк» отменили в Бердске. Шествия на 9 Мая 2021 не будет
    Какой сегодня церковный праздник 13 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:05 4/13/2021
    Какой сегодня церковный праздник 13 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 апреля 2021 в России и мире
    7:40:25 4/13/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 апреля 2021 в России и мире
    На священный Рамадан 2021 уникальной красоты открытки и поздравления для мусульман на 13 апреля
    7:07:13 4/13/2021
    На священный Рамадан 2021 уникальной красоты открытки и поздравления для мусульман на 13 апреля
    БердскЮго-западный ветер несет небольшое похолодание 13 апреля в Бердск
    6:00:09 4/13/2021
    Юго-западный ветер несет небольшое похолодание 13 апреля в Бердск