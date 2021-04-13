"Это его личное приглашение": Только избранные СМИ впускает на аппаратные совещания с чиновниками мэр Бердска Евгений Шестернин

Приглашает только избранные СМИ на аппаратное совещание глава администрации Бердска Евгений Шестернин.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", 12 апреля на очередном аппаратном совещании главы чиновники обсуждали оперативную информацию: тяжелые последствия паводка, вакцинацию населения, подготовку к празднованию Дня Победы. Также на мероприятии Евгений Шестернин поздравил бердчан с Днем Космонавтики и вручил им благодарственные письма. Как выяснилось, это совещание осталось тайной для "Курьер. Среда. Бердск". На нем из СМИ присутствовали многие редакции кроме "Курьер. Среда. Бердск". Сегодня, 13 апреля, редакция обратилась в руководителю пресс-службы администрации Бердска Виктории Шлюндт с вопросом: почему на совещании разрешено присутствовать не всем СМИ Бердска?
- Теперь можно каждый понедельник посещать администрацию и присутствовать на аппаратном совещании? Почему об этом не информировали? Одни мы об этом не знали? - направил вопрос журналист "Курьер. Среда. Бердск" Шлюндт.
- Нет, здесь было все еще закрытое совещание, поэтому пока что мы никого не приглашаем. И также еще не все руководители у нас присутствовали на аппаратном совещании. Их глава пригласил,- ответила Виктория Шлюндт.
- То есть, вчера было заседание закрытое, правильно понимаю?- уточнил журналист.
- Да, мы продолжаем работать в закрытом режиме,- заявила руководитель пресс-службы.
- Но как оно закрытое, если другие СМИ присутствовали? - поинтересовался представитель "Курьер. Среда. Бердск".
- В данном случае глава пригласил конкретное СМИ,- отметила Виктория Шлюндт.
- А про "Курьер. Среда. Бердск" что-нибудь говорили? По какой причине нам нельзя присутствовать? - снова задал вопрос журналист.
- Пока что больше никого не приглашали. ТВК работает по контракту, - произнесла руководитель пресс-службы.
В ходе диалога выяснилось, что сам глава администрации Бердска Евгений Шестернин не сообщал сотрудникам пресс-службы, почему на совещание приглашает лишь избранные СМИ. Пресс-подходы с отдельными чиновниками администрация города продолжает проводить в формате видеоконференции в Zoom. Когда пройдет следующее аппаратное совещание в живом формате, на котором можно будет присутствовать всем СМИ Бердска - неизвестно. Зато тема закрытого аппаратного совещания остается актуальной.
- А закрытое аппаратное совещание планируется в следующий понедельник, правильно понимаю? - задал вопрос начальнику пресс-службы администрации журналист "Курьер. Среда. Бердск".
- Аппаратное - оно как обычно проходит в понедельник, но мы СМИ вот так вот не приглашаем,- заявила Виктория.
- То есть, глава выбирает? - конкретизировал журналист.
- Не то что выбирает, это его личное приглашение было,- повторилась руководитель пресс-службы.
Получить комментарий главы администрации Бердска Евгения Шестернина "Курьер. Среда. Бердск" не удалось в силу его занятости. Редакция направила письменный запрос в администрацию города с целью разъяснения причин сокрытия информации.
Напомним, что ситуация с "особым" отношением к независимому изданию "Курьер. Среда. Бердск" продолжается довольно продолжительное время. То нас не пускают на совещания чиновников, то выгоняют журналистов с заседания комитета депутатов. Что это - стремление обойти неудобные вопросы или боязнь обсуждения жителей города? - пока остается только догадываться.
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