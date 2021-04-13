13 апреля - Всемирный день рок-н-ролла-2021: Красивейшие открытки от дизайнера и стиха-поздравления

Всемирный день рок-н-ролла ежегодно отмечают 13 апреля. Жизнеутверждающий рок-н-ролл впервые заявил о себе в начале сороковых годов, а 12 апреля 1954 года легендарный Бил Хэйли записал всемирно признанный хит «Rock Around The Clock».
Рок-н-ролл подарил миру таких замечательных исполнителей, как Эдди Кокран, Элвис Пересли, Карл Перкинс, Бадди Холли, Джэрри Ли Льюис, Чак Берри, Фэтс Домино. Несмотря на гонения и притеснения, зажигательный жанр долгие годы оставался популярным и любимым среди поклонников различного возраста и социального уровня. Сегодня рок-н-ролл — не просто музыка, это — своеобразный стиль жизни, который никогда не умрет.
Рок-н-ролл пускай играет
В этот красочный денек,
Каждый пусть его включает,
Ловит радости поток!
Рок-н-ролл — это веселье,
Дарит много позитива!
Всем повысят настроение
Рок-н-рольные мотивы!
***
С Днем рок-н-ролла
Весь мир поздравляю,
Танцует планета,
Пусть ритм не сбавляя.
Пусть станет она
Единым танцполом,
Пусть бьются сердца
В такт рок-н-роллу.
У рок-н-ролла
Множество лиц,
Для возраста он
Не знает границ.
В плен рок-н-ролл
Взял всю планету,
Вечною станет
Пусть музыка эта.
***
Поздравляю со Всемирным днём рок-н-ролла. Желаю весёлого ритма для сердца, активного темпа для жизни и невероятного драйва для тебя в этом мире. Пусть каждый день будет таким же зажигательным, неутомимым и чудесным, как вечный танец рок-н-ролл!
С Днем всемирным рок-н-ролла
Поздравляю вас, ребята,
Музыкой хорошей будет
Ваша жизнь пускай богата.
Заряжает позитивом
Пусть мелодия всегда,
Звуки музыки прекрасной
Не наскучат никогда.
В ритме супер рок-н-ролла
Жизнь всегда пускай проходит,
Ритм веселый, заводной
Пусть к удаче вас проводит.
***
Всемирный день рок-н-ролла
Встречает сегодня планета,
Не будет пустого танц-пола
В веселый день праздничный этот.
В душе рок-н-ролл отдается
И в такт ему сердце стучит,
Пусть длится он в жизни вечно,
Не зная преград и границ.
***
Сегодня праздник рок-н-ролла,
Фанатам всем я шлю привет,
Пускай чарует снова, снова
Нас ритм задорный много лет.
Всем рок-н-ролльщикам удачи
Я пожелаю в этот день,
Пусть «зажигать» под такт бодрящий
Вам никогда не будет лень.
В День всемирный рок-н-ролла
Поздравлять спешу я вас!
Ведь веселье вам знакомо.
Пусть же танец всякий раз
Вас бодрит и вдохновляет,
Неизменно веселя.
Жить с улыбкой помогает —
Вот чего желаю я!
***
Рок-н-ролл сегодня отмечает
Торжество ритмичное свое!
Стиль пусть этот вдохновляет,
Дарит пусть свое тепло.
Ритмы музыки по жизни
Веселят нас всех всегда,
Чтоб был каждый миг безукоризнен,
Чтоб всё было на Ура!
***
Под нами пусть горит танцпол,
Мы будем долго веселиться,
Ведь заводной наш рок-н-ролл
Будет отовсюду литься!
Пускай он много позитива
Подарит каждому и всем,
Чтоб жили люди все счастливо,
Забыв про тысячи проблем!
Рок-н-рол — эффектный танец.
Все в стремлении летит.
Ритм и музыка заводит,
Порой все вокруг глушит!
Танец этот — выброс гаммы
Чувств, волнений, испытаний.
Есть свобода — нет преград.
И отдаться танцу — честно,
Если б мог — был каждый рад.
Что ж, стремитесь научиться
И потом этим гордиться.
Будьте веселы тогда,
Ро-н-рол! Будь жив всегда!
***
О рок-н-роле много басен.
Он мир собою покорил.
Как танец он — разнообразен
И требует немало сил!
Желаем знать его танцорам,
Легко, свободно исполнять.
И из движений чтоб узоры
Всем непростые создавать!
Желаем танцем восхищаться
И исполненьем наслаждаться.
Источник: pozdravok