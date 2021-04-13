13 апреля - С Рамаданом! Очень красивые открытки и поздравления в 2021 году
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13 апреля - С Рамаданом! Очень красивые открытки и поздравления в 2021 году

12:10:244/13/2021Фото: hurrytolove
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Рамадан - 12 апреля 2021 года
Рамадан - 12 апреля 2021 года

Месяц Рамадан — красивые открытки и поздравления

13 апреля 2021 года у всех верующих мусульман начинается Священный месяц обязательного поста — Рамадан. Смысл поста заключается в том, что всем глубоко верующим запрещается принимать пищу в течение дня, так же запрещается пить, курить, заниматься любовью, грешить как физически, так и духовно(мысленно). Не возбраняется молиться, читать духовную литературу и работать. Данное правило не распространяется на беременных женщин и больных людей. После захода солнца все возвращаются к обычной жизни.

Рамадан - 12 апреля 2021 года
Рамадан - 12 апреля 2021 года

Священный праздник Рамадан
Всем мусульманам небом дан.
Его мы ждём со всей душой
Он дарит счастье и покой.

Пусть этот праздник принесёт
В судьбе чудесный поворот.
Постом очистится душа,
И жизнь пусть будет хороша.

Рамадан - 12 апреля 2021 года
Рамадан - 12 апреля 2021 года

Месяц Рамадана наступил.
Выдержки, терпения и сил.
Не поддаться гневу и страстям,
И за это пусть воздастся вам.

Пусть молитвы в души принесут
Умиротворение, уют.
Очищаться — самая пора.
Мира всем, здоровья и добра.

Рамадан - 12 апреля 2021 года
Рамадан - 12 апреля 2021 года

Я в пост очиститься желаю,
Молитесь, в помощь вам Коран.
Ведь наступает праздник славный —
Великий, важный Рамадан.

Добра желаю семьям вашим,
Всем понимания, добра.
Пусть в душах хватит для всех близких
Вам сострадания, тепла.

Рамадан - 12 апреля 2021 года
Рамадан - 12 апреля 2021 года

Прекрасный праздник Рамадан
Аллахом свыше послан нам,
Чтобы напомнить про добро,
Чтоб в каждый дом нести тепло.

Пускай любовь сердца согреет,
Пусть солнце грусть в душе развеет,
Пускай молитва, строгий пост
Поможет Вам очистить род!

Рамадан - 12 апреля 2021 года
Рамадан - 12 апреля 2021 года

Источник: pozdravok.ru

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