Лучшие сериалы 2021 года: на любой вкус, чтобы не разочароваться в выходные дни

2021 год едва начался, но уже состоялись премьеры далеко не самых проходных сериалов. О том, что посмотреть на выходных и не разочароваться - в нашем материале.
“Ванда/Вижн” Сериал, который входит во вселенную Марвел, практически сразу снискал славу одного из лучших сериалов по комиксам. В центре сюжета герои “Мстителей” - Ванда (Алая ведьма) и Вижн, которые после событий кинотрилогии заселяются небольшой домик в городке Вествью. По-началу все идет хорошо, однако со временем герои понимают, что что-то не так - они начинают подозревать, что их реальность не то, чем кажется. Почему стоит смотреть этот сериал, даже если вы не поклонник вселенной Марвел? Дело в том, что сериал отличается довольно непонятной, но захватывающей структурой, интрига держится почти до конца. Плюсом к этому идет красивая картинка, необычное оформление и монтаж, декорации и хорошая актерская работа. Поэтому сериал - отличное развлечение на выходные, даже если вы не фанат супергероев.
“Засланец из космоса”
В центре сюжета - пришелец, который деле упал на Землю и занял тело врача, когда того убили. По мере развития сериала герою придется соприкоснуться с людьми, в результате чего он задастся вопросами, стоят люди спасения или нет. Причем изначально в его планы входило уничтожение человеческой расы. Сериал получился абсурдной черной комедией, в которой главный герой, попадает в разные курьезные ситуации. В “Засланце из космоса” присутвует детективная составляющая, что придает сериалу более интересный оттенок.
“Люпен”
В центре сюжета этого сериала - сенегальский иммигрант Ассан Диоп, который планирует похитить колье Марии-Антуанетты, выставленное на аукцион в Лувре. Именно за кражу кражу этого ювелирного украшения 25 лет назад был несправедливо осуждён отец главного героя. Он же, в свою очередь, зачитывался романами про Люпина и решил действовать под стать ему. Сериал придется по вкусу любителям “Двенадцати друзей Оушена”, приключений и замысловатых краж.
“Бриджертоны”
Этот сериал понравится только тем, кого не смущает западная этика, чернокожие в виде представителей высших сословий и любовная линия с участием. Как только сериал вышел на Нетфликс, он тут же стал одним из самых просматриваемых. В центре сюжета здесь - члены влиятельной семьи Бриджертонов, которые только начинают свою жизнь в высшем обществе. Их главная цель - выдать старшую дочь замуж и найти мужа получше. Естественно, в высшем обществе все не так сладко, и героев ждут драматические перипетии в поисках любви. Сериал понравится любителям альтернативной истории, да и вообще всем любителям мелодрам, которых не смущают исторические нестыковки.
“История бранных слов”
Это единственный документальный фильм в нашем списке, однако в нем снялся легендарный Николас Кейдж. Фильм, как понятно из названия, довольно содержательно рассказывает об истории матерных слов и постепенно превращается в диалог о цензуре. Причем в “документалке”, как ни в одном другом фильме, с ясностью объясняют значение рэпа. “История бранных слов” понравится любителям необычных и провокационных документальных фильмов, из которых можно почерпнуть много нового.