Лучшие сериалы 2021 года: на любой вкус, чтобы не разочароваться в выходные дни
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Лучшие сериалы 2021 года: на любой вкус, чтобы не разочароваться в выходные дни

4:00:164/13/2021,Мария РодченковаФото: pixabay.com
0

2021 год едва начался, но уже состоялись премьеры далеко не самых проходных сериалов. О том, что посмотреть на выходных и не разочароваться - в нашем материале.

Лучшие сериалы 2021 года: на любой вкус, чтобы не разочароваться

2021 год едва начался, но уже состоялись премьеры далеко не самых проходных сериалов. О том, что посмотреть на выходных и не разочароваться - в нашем материале.

“Ванда/Вижн” Сериал, который входит во вселенную Марвел, практически сразу снискал славу одного из лучших сериалов по комиксам. В центре сюжета герои “Мстителей” - Ванда (Алая ведьма) и Вижн, которые после событий кинотрилогии заселяются небольшой домик в городке Вествью. По-началу все идет хорошо, однако со временем герои понимают, что что-то не так - они начинают подозревать, что их реальность не то, чем кажется. Почему стоит смотреть этот сериал, даже если вы не поклонник вселенной Марвел? Дело в том, что сериал отличается довольно непонятной, но захватывающей структурой, интрига держится почти до конца. Плюсом к этому идет красивая картинка, необычное оформление и монтаж, декорации и хорошая актерская работа. Поэтому сериал - отличное развлечение на выходные, даже если вы не фанат супергероев.

“Засланец из космоса”
В центре сюжета - пришелец, который деле упал на Землю и занял тело врача, когда того убили. По мере развития сериала герою придется соприкоснуться с людьми, в результате чего он задастся вопросами, стоят люди спасения или нет. Причем изначально в его планы входило уничтожение человеческой расы. Сериал получился абсурдной черной комедией, в которой главный герой, попадает в разные курьезные ситуации. В “Засланце из космоса” присутвует детективная составляющая, что придает сериалу более интересный оттенок.

“Люпен”
В центре сюжета этого сериала - сенегальский иммигрант Ассан Диоп, который планирует похитить колье Марии-Антуанетты, выставленное на аукцион в Лувре. Именно за кражу кражу этого ювелирного украшения 25 лет назад был несправедливо осуждён отец главного героя. Он же, в свою очередь, зачитывался романами про Люпина и решил действовать под стать ему. Сериал придется по вкусу любителям “Двенадцати друзей Оушена”, приключений и замысловатых краж.

“Бриджертоны”
Этот сериал понравится только тем, кого не смущает западная этика, чернокожие в виде представителей высших сословий и любовная линия с участием. Как только сериал вышел на Нетфликс, он тут же стал одним из самых просматриваемых. В центре сюжета здесь - члены влиятельной семьи Бриджертонов, которые только начинают свою жизнь в высшем обществе. Их главная цель - выдать старшую дочь замуж и найти мужа получше. Естественно, в высшем обществе все не так сладко, и героев ждут драматические перипетии в поисках любви. Сериал понравится любителям альтернативной истории, да и вообще всем любителям мелодрам, которых не смущают исторические нестыковки.

“История бранных слов”
Это единственный документальный фильм в нашем списке, однако в нем снялся легендарный Николас Кейдж. Фильм, как понятно из названия, довольно содержательно рассказывает об истории матерных слов и постепенно превращается в диалог о цензуре. Причем в “документалке”, как ни в одном другом фильме, с ясностью объясняют значение рэпа. “История бранных слов” понравится любителям необычных и провокационных документальных фильмов, из которых можно почерпнуть много нового.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
киносериаллучшие сериал 2021 года
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какие сериалы смотрите вы?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Лучшие сериалы 2021 года: на любой вкус, чтобы не разочароваться в выходные дни
    4:00:16 4/13/2021
    Лучшие сериалы 2021 года: на любой вкус, чтобы не разочароваться в выходные дни
    25 апреля – День дочери 2021: традиции праздника, как поздравить любимую дочку
    3:00:39 4/13/2021
    25 апреля – День дочери 2021: традиции праздника, как поздравить любимую дочку
    Вальпургиева ночь 2021: История и дата праздника ведьм и бесов
    3:00:18 4/13/2021
    Вальпургиева ночь 2021: История и дата праздника ведьм и бесов
    Луна 2021: точные даты и время Новолуния и Полнолуния и когда ожидать Кровавую луну
    2:00:30 4/13/2021
    Луна 2021: точные даты и время Новолуния и Полнолуния и когда ожидать Кровавую луну
    13 апреля - Всемирный день рок-н-ролла-2021: Красивейшие открытки от дизайнера и стиха-поздравления
    1:00:54 4/13/2021
    13 апреля - Всемирный день рок-н-ролла-2021: Красивейшие открытки от дизайнера и стиха-поздравления
    13 апреля - С Рамаданом! Очень красивые открытки и поздравления в 2021 году
    12:10:24 4/13/2021
    13 апреля - С Рамаданом! Очень красивые открытки и поздравления в 2021 году
    Попало на видео убийство питерского вора в законе Альберта Рыжего в фитнес-клубе Москвы
    11:27:38 4/12/2021
    Попало на видео убийство питерского вора в законе Альберта Рыжего в фитнес-клубе Москвы
    Ураза 2021: правила мусульманского поста и календарь питания
    11:20:14 4/12/2021
    Ураза 2021: правила мусульманского поста и календарь питания
    Священник убил собаку Фросю и отстранен от должности настоятеля храма
    11:12:32 4/12/2021
    Священник убил собаку Фросю и отстранен от должности настоятеля храма
    Петербургского вора в законе Альберта Рыжего убили в фитнес-клубе Москвы
    11:01:25 4/12/2021
    Петербургского вора в законе Альберта Рыжего убили в фитнес-клубе Москвы