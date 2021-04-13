«Бессмертный полк» отменили в Бердске. Шествия на 9 Мая 2021 не будет
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«Бессмертный полк» отменили в Бердске. Шествия на 9 Мая 2021 не будет

9:15:354/13/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Но парад Победы состоится. Вечером бердчанам пообещали салют.

бессмертный полк
В ряды "Бессмертного полка" встают тысячи горожан

О том, состоится ли в 2021-м акция "Бессмертный полк" в Бердске, "Курьер. Среда. Бердск" рассказала руководитель отдела культуры города Оксана Мокриенко. Как ранее сообщалось, власть Новосибирской области приняла решение отменить массовые мероприятия, связанные с празднованием 9 Мая, по всему региону. Виной всему вновь коронавирус. Как и в 2020-м, шествия не будет.

в 2021-м шествие пройдет вновь в соцсетях.

К счастью, парад Победы состоится в Бердске, но в парке Победы. У горожан, в отличии от прошлого года, будет возможность возложить цветы к Вечному огню. А прямо напротив - на ступенях музея - состоится праздничный концерт.

Во второй половине дня праздник перенесется на площадку "Праздничную" площади Горького. В 2021-м изюминкой выступления станет выступление артистов на прицепе грузовика полторашки - автомобиле военных лет.

Праздник в честь дня завершения Великой Отечественной войны закончится фейерверком.

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