«Бессмертный полк» отменили в Бердске. Шествия на 9 Мая 2021 не будет

О том, состоится ли в 2021-м акция "Бессмертный полк" в Бердске, "Курьер. Среда. Бердск" рассказала руководитель отдела культуры города Оксана Мокриенко. Как ранее сообщалось, власть Новосибирской области приняла решение отменить массовые мероприятия, связанные с празднованием 9 Мая, по всему региону. Виной всему вновь коронавирус. Как и в 2020-м, шествия не будет.
в 2021-м шествие пройдет вновь в соцсетях.
К счастью, парад Победы состоится в Бердске, но в парке Победы. У горожан, в отличии от прошлого года, будет возможность возложить цветы к Вечному огню. А прямо напротив - на ступенях музея - состоится праздничный концерт.
Во второй половине дня праздник перенесется на площадку "Праздничную" площади Горького. В 2021-м изюминкой выступления станет выступление артистов на прицепе грузовика полторашки - автомобиле военных лет.
Праздник в честь дня завершения Великой Отечественной войны закончится фейерверком.