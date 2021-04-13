Луна 2021: точные даты и время Новолуния и Полнолуния и когда ожидать Кровавую луну

Весь лунный цикл делится на 4 четверти и фазы: Новолуние, растущая Луна. Полнолуние и убывающая Луна.
На стыке убывающей и растущей луны всегда есть момент Новолуния и Полнолуния. Лунный календарь рассказывает нам в какие дни лучше всего заниматься каким-то определенным видом деятельности в зависимости от фазы Луны.
Новолуние всегда открывает новый лунный цикл. В это время хорошо планировать дальнейшие действия, мечтать, обдумывать дальнейшие шаги. Нежелательно начинать новые дела, лучше выждать 2-3 дня.
Таблица Новолуний в 2021 году (время указано московское):
• 13 января 2021 в 08:00 Луна в Козероге
• 11 февраля 2021 в 22:05 Луна в Водолее
• 13 марта 2021 в 13:21 Луна в Рыбах
• 12 апреля 2021 в 05:30 Луна в Овне
• 11 мая 2021 в 21:59 Луна в Тельце
• Солнечное затмение 10 июня 2021 в 13:52 Луна в Близнецах
• 10 июля 2021 в 04:16 Луна в Раке
• 7 сентября 2021 в 03:51 Луна в Деве
• 6 октября 2021 в 14:05 Луна в Весах
• 5 ноября 2021 в 00:14 Луна в Скорпионе
• 4 декабря 2021 в 10:43 Луна в Стрельце (Солнечное затмение)
Полнолуния 2021 года
В момент Полнолуния Луна и Солнце находятся друг от друга на максимальном расстоянии. Энергия Полной Луны находится на пике. В это время хорошо бросать вредные привычки, завершать текущие дела, расставаться, эмоции в это время нестабильны, не рекомендуется браться за новые дела. Хорошо загадывать желания.
• 28 января 2021 в 22:16 Луна во Льве
• 27 февраля 2021 в 11:17 Луна в Деве
• 28 марта 2021 в 21:48 Луна в Весах
• 27 апреля 2021 в 06:31 Луна в Скорпионе
• Лунное затмение 26 мая 2021 в 14:13 Луна в Стрельце
• 24 июня 2021 в 21:39 Луна в Козероге
• 24 июля 2021 в 05:36 Луна в Водолее
• 22 августа 2021 в 15:01 Луна В Водолее
• 21 сентября 2021 в 02:54 Луна в Рыбах
• 20 октября 2021 в 17:56 Луна в Овне
• 19 ноября 2021 в 11:57 Луна в Тельце (Лунное затмение)
• 19 декабря 2021 в 07:35 Луна в Раке