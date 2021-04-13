Луна 2021: точные даты и время Новолуния и Полнолуния и когда ожидать Кровавую луну
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Луна 2021: точные даты и время Новолуния и Полнолуния и когда ожидать Кровавую луну

2:00:304/13/2021Фото: pxhere
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Новолуние всегда открывает новый лунный цикл. В это время хорошо планировать дальнейшие действия, мечтать, обдумывать дальнейшие шаги. Нежелательно начинать новые дела, лучше выждать 2-3 дня.

луна
В 2021 году нас ожидает три Суперлуния

Весь лунный цикл делится на 4 четверти и фазы: Новолуние, растущая Луна. Полнолуние и убывающая Луна.

На стыке убывающей и растущей луны всегда есть момент Новолуния и Полнолуния. Лунный календарь рассказывает нам в какие дни лучше всего заниматься каким-то определенным видом деятельности в зависимости от фазы Луны.

Новолуние всегда открывает новый лунный цикл. В это время хорошо планировать дальнейшие действия, мечтать, обдумывать дальнейшие шаги. Нежелательно начинать новые дела, лучше выждать 2-3 дня.

Таблица Новолуний в 2021 году (время указано московское):

• 13 января 2021 в 08:00 Луна в Козероге

• 11 февраля 2021 в 22:05 Луна в Водолее

• 13 марта 2021 в 13:21 Луна в Рыбах

• 12 апреля 2021 в 05:30 Луна в Овне

• 11 мая 2021 в 21:59 Луна в Тельце

• Солнечное затмение 10 июня 2021 в 13:52 Луна в Близнецах

• 10 июля 2021 в 04:16 Луна в Раке

• 7 сентября 2021 в 03:51 Луна в Деве

• 6 октября 2021 в 14:05 Луна в Весах

• 5 ноября 2021 в 00:14 Луна в Скорпионе

• 4 декабря 2021 в 10:43 Луна в Стрельце (Солнечное затмение)

Полнолуния 2021 года


В момент Полнолуния Луна и Солнце находятся друг от друга на максимальном расстоянии. Энергия Полной Луны находится на пике. В это время хорошо бросать вредные привычки, завершать текущие дела, расставаться, эмоции в это время нестабильны, не рекомендуется браться за новые дела. Хорошо загадывать желания.

• 28 января 2021 в 22:16 Луна во Льве

• 27 февраля 2021 в 11:17 Луна в Деве

• 28 марта 2021 в 21:48 Луна в Весах

• 27 апреля 2021 в 06:31 Луна в Скорпионе

• Лунное затмение 26 мая 2021 в 14:13 Луна в Стрельце

• 24 июня 2021 в 21:39 Луна в Козероге

• 24 июля 2021 в 05:36 Луна в Водолее

• 22 августа 2021 в 15:01  Луна В Водолее

• 21 сентября 2021 в 02:54 Луна в Рыбах

• 20 октября 2021 в 17:56 Луна в Овне

• 19 ноября 2021 в 11:57 Луна в Тельце (Лунное затмение)

• 19 декабря 2021 в 07:35 Луна в Раке

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