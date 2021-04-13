13 апреля 2021 - Гороскоп для каждого знака зодиака. Растущая Луна в Тельце
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13 апреля 2021 - Гороскоп для каждого знака зодиака. Растущая Луна в Тельце

10:20:434/13/2021Фото: pixabay
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Хорошо. когда вы умеете все делать быстро и переключаться между разными задачами. Но все устали. Пора устроить себе перерыв и отдохнуть.

вечеринка
Всем можно сегодня отдохнуть и устроить вечеринку

Овен

У вас остро стоит финансовый вопрос - вы готовитесь куда-то инвестировать ваши средства. Но этого делать пока не стоит - все окажется ненадёжным и прибыли вам не принесет. Как бы не потерять вовсе деньги. К решению проблем подходите по старинке - креатив сейчас не пройдет. Вечер желательно провести в покое.

Телец

У вас продолжается напряженный период выяснения отношений с вашей половиной. Сейчас не лучшее время что-то доказывать и менять - вы слишком эмоционально на все реагируете и не можете принять адекватного решения. Вы легко можете наговорить гадостей. Вообще день не очень удачный для любого общения.

Близнецы

Вы устали и нервничаете, поэтому вы слишком придирчивы и жестки. Но ваш партнер тоже не собирается сдавать позиции, поэтому ваши отношения могут быть под серьезной угрозой. Возьмите тайм-аут и проведите день по отдельности. Голова остынет и вы сможете взглянуть на ситуацию под другим углом.

Рак

В первый лень после Новолуния у вас продолжается вчерашний упадок сил и плохое настроение. Вы чувствуете апатию. Может пошатнуться ваше здоровье. поэтому избегайте скопления людей. Не вступайте ни с кем в споры - вы не окажетесь правы.

Лев

Ваши планы будут порушены и сильно переменятся, но это от вас не зависит и вы ничего не сможете изменить, поэтому принимайте ситуацию такой, какая она есть. Возможны новые перспективы на работе.

Дева

У вас приятный и насыщенный день. Вам могут дарить подарки и устраивать сюрпризы. Удача вам улыбается, поэтому можно попробовать именно сегодня купить лотерейный билет. Знакомства могут оказаться полезными, можно будет их использовать для улучшения своего положения.

Весы

Спокойная деятельность и душевное равновесие вам сегодня подарят обычные повседневные дела, поэтому не стоит браться ни за какие новые проекты. Просто живите сегодня и радуйтесь тому, что у вас есть, замечайте мелочи. Счастье из них и складывается.

Скорпион

Вам сегодня хорошо будут удаваться разные планирования и вы захотите изменить вашу жизнь. Хорошо сейчас менять работу. Главное - не стоит идти напролом и обижать тех, кто вас окружает. Для любви день очень перспективный.

Стрелец

День очень благоприятен для знакомств и новых начинаний. Шансов на успех будут очень много, но не стоит терять голову от успеха - нужно уметь остановиться вовремя. Хорошими будут путешествия и новые знакомства.

Козерог

У вас прекрасный день для того, чтобы отправиться в путешествие всей семьей. День благоприятен для укрепления отношений и общения с детьми - все это принесет вам много радости и удовольствия. Одинокие Козероги могут встретить свою любовь и попрощаться с одиночеством. Можно смело строить планы.

Водолей

Сегодня все рабочие вопросы вам будут даваться с трудом. Сложными окажутся отношения с коллегами. Но если вы будут гнуть свою линию, то сможете добиться успехов. Вскорости судьба вам даст шанс достичь того, чего вы очень давно хотели.

Рыбы

Прежде чем на что-то решиться, очень тщательно все обдумайте. Отличный результат в работе вам подарит спокойный подход к делу. Можно начать новое дело, а старое, долго не решаемое, отложить на потом - оно обязательно решится легче и быстрее. День очень благоприятен для покупок.

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