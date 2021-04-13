Воду с АЭС "Фукусима-1" сольют в море по просьбе Японии

Уже совсем скоро в океан сбросят воду с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом рассказывает агентство Киодо. Стоит отметить, что воду использовали для охлаждения реакторов. Сегодня она содержится в резервуарах на территории станции. Предполагается, что эту воду очистят от радиоактивных элементов - трития. Ее выльют в океан только, если уровень радиоактивных элементов покажет низкое содержание по национальным и международным стандартам.
Пока эта процедура запланирована на 2023 год. Это связано с тем, что вода в резервуарах наполнится в них к 2022 году. Как ранее сообщалось, в марте 2021 года правительство Японии попросило Международное агентство по атомной энергии рассказать о своей позиции по сбросу радиоактивной воды. Страна восходящего солнца искала подтверждения, что метод утилизации и оборудование для нее отвечает принятым стандартам безопасности. Обсуждалось, что агентство проверит уровень радиации и опубликует оценки перед миром.
Напомним, вторая по мощности после Чернобыля авария на АЭС "Фукусима-1" из-за землетрясения и цунами унесла много жизней 11 марта 2011 года. Жителей восточных районов префектуры Фукусимы экстренно эвакуировали из-за утечки радиации. С некоторых районов снята эвакуация из-за дезактивации утечки, но часть из них продолжает оставаться непригодной для жизни.
Предполагается, что ликвидировать последствия аварии на станции и демонтировать реакторы придется еще 40 лет.
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