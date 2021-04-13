Путин увеличил зарплату космонавтам в 2 раза в День космонавтики 2021

12 апреля 2021 года на совещании по вопросам развития космической деятельности президент Путин, вместе с поздравлениями космонавтов с праздником, предложил увеличить им оклады.
На совещании присутствовала Валентина Терешкова- первая женщина-космонавт, которая обратилась к президенту со словами о том, что работа космонавтом, являет собой очень опасную и сложную профессию. Поэтому важно, чтобы у космонавтов и их семей был достойный уровень зарплат для обеспечения спокойной работы.
До этого также предлагалось увеличить зарплаты в “Роскосмосе”. Для этого создали проект, разработанный госкорпорацией, который предполагал увеличение оклада: зарплату кандидата в космонавты - с 60,9 тыс. до 82,8 тыс. руб.; космонавта, не совершавшего полет, — с 63,8 тыс. до 86,8 тыс. руб.; инструктора-космонавта — с 88,4 тыс. до 120,3 тыс. руб.
Президент РФ согласен, что это действительно очень серьезная и с большим риском профессия. А увеличение заработной платы является важным вопросом, который необходимо скорее решить.
- Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто уже слетал в космос и кто занимает уже заметные позиции в отряде космонавтов. И на 70% - для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом, в прямом смысле этого слова, - ответил лидер.
Помимо этого Владимир Владимирович добавил, что увеличенный оклад отразится и на надбавках. Президент полагает, что такое решение заметно увеличит общий объем доходов космонавтов.
Под конец совещания, Путин поздравил Терешкову с днём космонавтики.
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