Путин увеличил зарплату космонавтам в 2 раза в День космонавтики 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Путин увеличил зарплату космонавтам в 2 раза в День космонавтики 2021

10:35:124/13/2021Фото: pixabay.com
0

При этом те, кто еще не полетел в космос, получат увеличение оклада на 70%.

Президент РФ согласен, что это действительно очень серьезная и с большим риском профессия

12 апреля 2021 года на совещании по вопросам развития космической деятельности президент Путин, вместе с поздравлениями космонавтов с праздником, предложил увеличить им оклады.

На совещании присутствовала Валентина Терешкова- первая женщина-космонавт, которая обратилась к президенту со словами о том, что работа космонавтом, являет собой очень опасную и сложную профессию. Поэтому важно, чтобы у космонавтов и их семей был достойный уровень зарплат для обеспечения спокойной работы.

До этого также предлагалось увеличить зарплаты в “Роскосмосе”. Для этого создали проект, разработанный госкорпорацией, который предполагал увеличение оклада: зарплату кандидата в космонавты - с 60,9 тыс. до 82,8 тыс. руб.; космонавта, не совершавшего полет, — с 63,8 тыс. до 86,8 тыс. руб.; инструктора-космонавта — с 88,4 тыс. до 120,3 тыс. руб.


Президент РФ согласен, что это действительно очень серьезная и с большим риском профессия. А увеличение заработной платы является важным вопросом, который необходимо скорее решить.
- Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто уже слетал в космос и кто занимает уже заметные позиции в отряде космонавтов. И на 70% - для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом, в прямом смысле этого слова, - ответил лидер.

Помимо этого Владимир Владимирович добавил, что увеличенный оклад отразится и на надбавках. Президент полагает, что такое решение заметно увеличит общий объем доходов космонавтов.

Под конец совещания, Путин поздравил Терешкову с днём космонавтики.


Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
решениепоздравлениядень космонавтикизарплатыРоскосмос
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Хотели стать космонавтом?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскПутин увеличил зарплату космонавтам в 2 раза в День космонавтики 2021
    10:35:12 4/13/2021
    Путин увеличил зарплату космонавтам в 2 раза в День космонавтики 2021
    13 апреля 2021 - Гороскоп для каждого знака зодиака. Растущая Луна в Тельце
    10:20:43 4/13/2021
    13 апреля 2021 - Гороскоп для каждого знака зодиака. Растущая Луна в Тельце
    Воду с АЭС "Фукусима-1" сольют в море по просьбе Японии
    10:07:26 4/13/2021
    Воду с АЭС "Фукусима-1" сольют в море по просьбе Японии
    Календарь дачника на 13 апреля 2021 года: что благоприятно во 2-3 лунный день?
    9:20:24 4/13/2021
    Календарь дачника на 13 апреля 2021 года: что благоприятно во 2-3 лунный день?
    БердскОлимпийские игры-2021 в Японии требуют отменить
    9:17:22 4/13/2021
    Олимпийские игры-2021 в Японии требуют отменить
    Бердск«Бессмертный полк» отменили в Бердске. Шествия на 9 Мая 2021 не будет
    9:15:35 4/13/2021
    «Бессмертный полк» отменили в Бердске. Шествия на 9 Мая 2021 не будет
    Какой сегодня церковный праздник 13 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:05 4/13/2021
    Какой сегодня церковный праздник 13 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 апреля 2021 в России и мире
    7:40:25 4/13/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 апреля 2021 в России и мире
    На священный Рамадан 2021 уникальной красоты открытки и поздравления для мусульман на 13 апреля
    7:07:13 4/13/2021
    На священный Рамадан 2021 уникальной красоты открытки и поздравления для мусульман на 13 апреля
    БердскЮго-западный ветер несет небольшое похолодание 13 апреля в Бердск
    6:00:09 4/13/2021
    Юго-западный ветер несет небольшое похолодание 13 апреля в Бердск