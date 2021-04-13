Как оценивать парня в +25/30, если не дружит, он что - того?
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Как оценивать парня в +25/30, если не дружит, он что - того?

11:18:454/13/2021Фото: https://www.freeimg.ru/
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Так вот мужик, который плюс минус не урод, если в 25/30+ не в отношениях, то он либо гей, либо женщинам не нужен как мужчина. 

Если парень не дружит, то он что с изъяном?

Вот мужики говорят, если девушке за 30, она красивая, ухоженная и при этом одна, значит, есть в ней изъян. Так вот мужик, который плюс минус не урод, если в 25/30+ не в отношениях, то он либо гей, либо женщинам не нужен как мужчина.

 

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отношениямужчина и женщина
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