Как оценивать парня в +25/30, если не дружит, он что - того?

Вот мужики говорят, если девушке за 30, она красивая, ухоженная и при этом одна, значит, есть в ней изъян. Так вот мужик, который плюс минус не урод, если в 25/30+ не в отношениях, то он либо гей, либо женщинам не нужен как мужчина.
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