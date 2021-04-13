У жителей дома Первомайская, 123 интересная позиция: мы не позволим проезжать мимо нашего дома, так теперь еще и проходить!
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У жителей дома Первомайская, 123 интересная позиция: мы не позволим проезжать мимо нашего дома, так теперь еще и проходить!

11:26:184/13/2021
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Вы себе шлагбаумы поставили, ну давайте по-честному, и впихивайтесь туда.

У жителей дома Первомайская, 123 интересная позиция

Всем добрый день! Ну какая то ситуация абсурда. У жителей дома Первомайская, 123 интересная позиция: мы не позволим проезжать мимо нашего дома, так теперь еще и проходить. Подобная картина уже не первый раз: ставят свои машины в упор своего шлагбаума тут лужа, тут машина и теперь бегай по утрам кругами. В итоге можно обойти только через ТЦ Орбита. Но строго говоря, машина стоит на территории принадлежащей дому 123а. Вы себе шлагбаумы поставили, ну давайте по-честному, и впихивайтесь туда. Прям вынуждают и нас ставить шлагбаумы (юридически мы имеем на это право, данная часть дороги закреплена за домом), но пока жители нашего дома до такого .... не дошли. Просто удивляюсь, понимаю что если человек так ставит, там не до чего стучаться...

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шлагбаумпервомайская123парковка
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