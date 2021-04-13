Массовая эвакуация началась из-за паводка в Башкирии. Реки вышли из берегов

Из-за последствий сильного паводка - интенсивного увеличения уровня воды, вызванного дождями и обильным снеготаянием во время оттепели, пришлось эвакуироваться жителям нескольких населенных пунктов в Башкирии. Уровень рек до сих пор продолжает расти.
По сообщениям местных СМИ, уровень воды в реках поднялся на метр за последние дни, в некоторых местах даже больше. В число последних попали населенные пункты Салават, Давлеканово, Бижбуляк.
По прошедшим выходным, которые были очень жаркими для этого времени года, таяние снега резко возросло. Как известно, были подтоплены садовые товарищества в Уфимском районе. А дорожные условия резко испортились из-за поднятия реки Уршак. Для исправления ситуации на месте работают сотрудники МЧС России. Для поддержания состояния положения в норме, ведется постоянный мониторинг. Люди обеспечены всем необходимым, в частности, необходимыми лекарствами и продуктами.
Что не сказать о границе Башкирии. Там из берегов вышла Уяза, река затопила половину населенного пункта, 78 придомовых территорий. Пришлось создать эвакуацию семи человек, и всего домашнего скота.
Помимо этого, из источников стало известно, что затоплен районный центр Давлеканово. Его улицы сравнивают с Венецией. К счастью, воду уже откачали и всё обошлось благополучно. Осталось дождаться, когда всё до конца высохнет.
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