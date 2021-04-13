Необыкновенной красоты кадры взрывы льда на реке Иня показало МЧС
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Необыкновенной красоты кадры взрывы льда на реке Иня показало МЧС

1:12:244/13/2021Фото: ГУ МЧС России по НСО
0

Из-за резкого повышения температуры в ближайшие дни планируется вскрытие малых рек в Новосибирской области. Что касается рек Карасук и Бердь, то по ним решение пока не принято, поскольку могут возникнуть негативные последствия в населенных пунктах региона.

Завораживающие взрывы льда на реке Иня показали сотрудники МЧС

Можно уже назвать традиционным ежегодный взрыв льда сотрудниками МЧС. Такие действия совершаются для уменьшения рисков паводка в районе дачных обществ.

Из-за резкого повышения температуры, в ближайшие дни, планируется вскрытие малых рек в Новосибирской области. Что касается рек Карасук и Бердь, то по ним решение пока не принято, поскольку могут возникнуть негативные последствия в населенных пунктах региона.

- Образование ледяных заторов может повлечь за собой резкий подъем уровня воды, подтопление низменных участков местности, прибрежных населенных пунктов и дачных обществ. Комиссией по чрезвычайным ситуациям принято решение о проведении взрывных работ. На Ине работы проводятся на ледовозаторных участках в местах резкого изменения геометрии русла реки, а также в местах естественных препятствий в виде островов и отмелей, – сообщает начальник отдела инженерно-технических мероприятий ГУ МЧС России по Новосибирской области Игорь Шалаев.

До этого прошло обсуждение вопроса первых паводков Новосибирской области на оперативном совещании в правительстве. Уже началась оттепель и быстрое таяние снега, а также повышение уровня грунтовых вод. Зафиксировано несколько случаев, когда из-за размыва дорог, были прерваны сообщения с малыми населенными пунктами.

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
взрывледрекапаводокполоводье
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Красиво?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление

    Последние новости

    Необыкновенной красоты кадры взрывы льда на реке Иня показало МЧС
    1:12:24 4/13/2021
    Необыкновенной красоты кадры взрывы льда на реке Иня показало МЧС
    БердскКаким регионам России синоптики обещают заморозки и дожди во второй половине апреля 2021
    1:07:11 4/13/2021
    Каким регионам России синоптики обещают заморозки и дожди во второй половине апреля 2021
    БердскКак себя чувствует брошенный на пол отчимом 6-летний мальчик из Бердска, рассказали в больнице Новосибирска. Продолжение истории
    1:04:40 4/13/2021
    Как себя чувствует брошенный на пол отчимом 6-летний мальчик из Бердска, рассказали в больнице Новосибирска. Продолжение истории
    БердскТуалет откроют летом 2021 в парке Бердска. Названа цена "роскоши"
    12:53:08 4/13/2021
    Туалет откроют летом 2021 в парке Бердска. Названа цена "роскоши"
    "Спартак" требует наказать "Локомотив" за действия Сухины
    12:10:19 4/13/2021
    "Спартак" требует наказать "Локомотив" за действия Сухины
    БердскЛошади "унавозили" тротуар и парк в Бердске: Кто должен убирать фекалии любимых питомцев с улицы, ответили в АТИ
    11:49:22 4/13/2021
    Лошади "унавозили" тротуар и парк в Бердске: Кто должен убирать фекалии любимых питомцев с улицы, ответили в АТИ
    БердскСвежие свалочные фото из Бердска: Строят или нет новый полигон ТКО около кладбища?
    11:33:43 4/13/2021
    Свежие свалочные фото из Бердска: Строят или нет новый полигон ТКО около кладбища?
    Эпичный момент обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле попал на видео
    11:24:34 4/13/2021
    Эпичный момент обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле попал на видео
    13 апреля народный праздник Ипатьев день: что можно и нельзя делать в этот день?
    11:20:33 4/13/2021
    13 апреля народный праздник Ипатьев день: что можно и нельзя делать в этот день?
    Дьякон-евангелист развращал малышек под предлогом изучения Библии
    11:15:44 4/13/2021
    Дьякон-евангелист развращал малышек под предлогом изучения Библии