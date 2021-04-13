Необыкновенной красоты кадры взрывы льда на реке Иня показало МЧС

Можно уже назвать традиционным ежегодный взрыв льда сотрудниками МЧС. Такие действия совершаются для уменьшения рисков паводка в районе дачных обществ.
Из-за резкого повышения температуры, в ближайшие дни, планируется вскрытие малых рек в Новосибирской области. Что касается рек Карасук и Бердь, то по ним решение пока не принято, поскольку могут возникнуть негативные последствия в населенных пунктах региона.
- Образование ледяных заторов может повлечь за собой резкий подъем уровня воды, подтопление низменных участков местности, прибрежных населенных пунктов и дачных обществ. Комиссией по чрезвычайным ситуациям принято решение о проведении взрывных работ. На Ине работы проводятся на ледовозаторных участках в местах резкого изменения геометрии русла реки, а также в местах естественных препятствий в виде островов и отмелей, – сообщает начальник отдела инженерно-технических мероприятий ГУ МЧС России по Новосибирской области Игорь Шалаев.
До этого прошло обсуждение вопроса первых паводков Новосибирской области на оперативном совещании в правительстве. Уже началась оттепель и быстрое таяние снега, а также повышение уровня грунтовых вод. Зафиксировано несколько случаев, когда из-за размыва дорог, были прерваны сообщения с малыми населенными пунктами.
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