Лунный календарь посадки на апрель 2021: что посадить с 15 по 30 апреля

Апрель является очень активным месяцем у садоводов и огородников. Природа оживает после долгой зимы. Какая-то рассада уже вовсю набирает силу, а что-то еще только предстоит посеять. К тому же уже можно начинать посадки в теплицах, обрезать и черенковать кусты и деревья, садить цветы. В зависимости от региона работы меняются, но их объем с приближением тепла продолжает расти.
Расскажем вам подробно о днях апреля с 15 по 30 число - что и когда благоприятно делать. На основании данных лунного календаря вы можете составить для себя наиболее удачный план работы на участках и в теплицах.
15 апреля
В этот день очень хорошо садить любые бобовые культуры, капусту: цветную. пекинскую и брокколи, кабачки.
Можно сеять зелень и салаты листовые. Садить виноград, землянику и ягодные кустарники. Бороться с вредителями.
Пикировать рассаду и пересаживать нельзя.
16 - 18 апреля
Можно сеять свеклу. морковь, редис, редьку, белокочанную капусту, бобовые, помидоры, огурцы, перцы, цветы. Садить картофель. Рассаду можно пикировать и пересаживать в теплицу.
Нельзя обрезать, обрабатывать от вредителей и прищипывать деревья и кустарники.
19 - 20 апреля
Неблагоприятные дни для любых видов работ.
21 -23 апреля
Можно садить огурцы, острый перец, зелень, кочанный салат, цветы.
Посадка кустарников: виноград, жимолость, крыжовник, лимонник, шиповник. Можно обрабатывать от вредителей, полоть грядки, поливать. Семена замачивать нельзя.
24 -25 апреля
Посев огурцов, бобовых культур, свеклы, капусты, тыквы и кабачков, картофеля.
Нельзя поливать растения, обрабатывать от болезней и вредителей, делать прививки.
26 -28 апреля
Можно садить любые корнеплоды, цветы, кустарники, плодовые деревья.
Высадка в теплицу: перец, баклажаны, огурцы, помидоры.
Можно поливать, удобрять, подкармливать. Бороться с вредителями
Запрещена обрезка и деление корнеклубней.
29, 30 апреля
Можно садить картофель, лук и чеснок, редис, салат, пряные травы. Хорошо обрабатывать землю, полоть. Нельзя поливать и обрезать растения.