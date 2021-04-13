Лунный календарь посадки на апрель 2021: что посадить с 15 по 30 апреля
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Лунный календарь посадки на апрель 2021: что посадить с 15 по 30 апреля

6:20:234/13/2021Фото: pixabay
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Расскажем вам подробно о днях апреля с 15 по 30 число - что и когда благоприятно делать. На основании данных лунного календаря вы можете составить для себя наиболее удачный план работы на участках и в теплицах.

саженец, земля
Продолжается посадка овощей и цветов, уход за кустарниками и деревьями в саду, работа в теплице

Апрель является очень активным месяцем у садоводов и огородников. Природа оживает после долгой зимы. Какая-то рассада уже вовсю набирает силу, а что-то еще только предстоит посеять. К тому же уже можно начинать посадки в теплицах, обрезать и черенковать кусты и деревья, садить цветы. В зависимости от региона работы меняются, но их объем с приближением тепла продолжает расти.

Расскажем вам подробно о днях апреля с 15 по 30 число - что и когда благоприятно делать. На основании данных лунного календаря вы можете составить для себя наиболее удачный план работы на участках и в теплицах.

 

15 апреля

В этот день очень хорошо садить любые бобовые культуры, капусту: цветную. пекинскую и брокколи, кабачки.

Можно сеять зелень и салаты листовые. Садить виноград, землянику и ягодные кустарники. Бороться с вредителями.

Пикировать рассаду и пересаживать нельзя.

16 - 18 апреля

 

Можно сеять свеклу. морковь, редис, редьку, белокочанную капусту, бобовые, помидоры, огурцы, перцы, цветы. Садить картофель. Рассаду можно пикировать и пересаживать в теплицу.

Нельзя обрезать, обрабатывать от вредителей и прищипывать деревья и кустарники.

19 - 20 апреля

Неблагоприятные дни для любых видов работ.

21 -23 апреля

Можно садить огурцы, острый перец, зелень, кочанный салат, цветы.

Посадка кустарников: виноград, жимолость, крыжовник, лимонник, шиповник. Можно обрабатывать от вредителей, полоть грядки, поливать. Семена замачивать нельзя.

24 -25 апреля

Посев огурцов, бобовых культур, свеклы, капусты, тыквы и кабачков, картофеля.

Нельзя поливать растения, обрабатывать от болезней и вредителей, делать прививки.

26 -28 апреля

Можно садить любые корнеплоды, цветы, кустарники, плодовые деревья.

Высадка в теплицу: перец, баклажаны, огурцы, помидоры.

Можно поливать, удобрять, подкармливать. Бороться с вредителями

Запрещена обрезка и деление корнеклубней.

29, 30 апреля

Можно садить картофель, лук и чеснок, редис, салат, пряные травы. Хорошо обрабатывать землю, полоть. Нельзя поливать и обрезать растения.

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