Каким регионам России синоптики обещают заморозки и дожди во второй половине апреля 2021

Весна в России наступает с европейской части страны, так как теплый фронт идет с юго-запада на северо-восток. За Урал весна приходит немного позже. Там она сначала начинается в южных регионах Сибири, затем направляется на Дальний Восток и поднимается на Север. Апрель в отличие от марта - уже настоящий весенний месяц. Это свидетельствуют температурные показатели как в столичном регионе, так и в сибирских областях. Напомним, что московская погода приходит в Сибирь, в частности в Новосибирскую область, примерно через 5 дней.
В Москве к 13 апреля 2021 года столбик термометра стремительно перешагнул отметку 10 градусов тепла. А во второй половине месяца синоптики обещают столице +17 и выше. На северо-западе России похожая погода, но воздух будет прогреваться медленнее из-за большего количества пасмурных дней. Хотя и в этих регионах к концу апреля потеплеет до 20 градусов. Омрачат впечатление от теплых дней дожди, которые возможны в течение 10 дней после 15 апреля. Столбик термометра на этом фоне в европейской части страны упадет на несколько отметок — до + 13.
На Юге РФ уже установилась почти летняя погода — до +20 днем. В южных регионах ясно и солнечно. Впрочем, во второй половине апреля здесь ожидается небольшое количество осадков. Но на дождливом фоне столбик термометра продолжит расти.
Синоптики предупреждают о бурном паводке, поскольку снега прошедшей зимой выпало гораздо больше обычного практически по всей стране. Именно во второй половине апреля вскрывается большинство рек, что может усугубить обстановку и повысить риск подтоплений.
После 15 апреля на Урале температура воздуха установится на отметке 12 градусов тепла и выше. Такую же погоду синоптики прогнозируют и регионам Западной Сибири, где возможны дожди. Лишь к концу второго весеннего месяца установится солнечная погода.
В Восточной Сибири даже в середине апреля по ночам возможны заморозки с отрицательными значениями температуры. Хотя в 2020 году, напомним, в конце апреля здесь воздух прогрелся до летних +25 градусов.
Жителей Дальнего Востока апрель особо не порадует аномальным теплом, хотя синоптики обещают стабильное потепление в среднем до +10 градусов. Но в конце месяца не исключают осадки. В целом дождей в российских регионах во второй половине месяца предполагают чуть больше обычного.
В итоге для России апрель-2021 окажется теплее средних климатических значение примерно на 2-3 градуса. Так называемую волну холода регионы уже пережили до 10 апреля. Больше в этом месяце, по прогнозам синоптиков, серьезного похолодания не предвидится. Весна окончательно вступает в свои права. Более того, эксперты предсказывают аномальный температурный скачок, например, для Урала и Башкирии с 15 апреля.
В Новосибирской области вторая половина апреля будет дождливой и, по большей части, пасмурной. Сейчас синоптики называют максимальные температуры на это период для региона — плюс 15. В конце второй декады месяца по ночам в Бердске возможны снег и понижение температуры до минус 5 градусов. Но это продлится пару дней, а в конце апреля снова потеплее. Но не на столько, чтобы отключать отопление в многоквартирных домах. Это происходит, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», когда среднесуточная температура держится не ниже +8 градусов в течение пяти дней.
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