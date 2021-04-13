Туалет откроют летом 2021 в парке Бердска. Названа цена "роскоши"
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Туалет откроют летом 2021 в парке Бердска. Названа цена "роскоши"

12:53:084/13/2021,Дмитрий БороздинФото: Pixabay.com
0

Заведение будет платным, но наверняка очень востребованным среди горожан и гостей города.

Общественный туалет
Важность общественных туалетов часто недооценивают

В апреле 2021 года в парке культуры и отдыха Бердска начнется сооружение модульного общественного туалета. Постройка будет подключена к коммуникациям, в том числе к холодной и горячей воде, а также электрической сети. Туалет будет разделен на мужскую и женскую зоны, а также оборудован кабинками для маломобильных граждан.

По словам начальника отдела культуры городской администрации Оксаны Мокриенко, открыть туалет планируется летом, в идеале - ко Дню города, который в 2021 году пройдет в июне. Но все же окончательные сроки не называет. Выполнит работы компания «МодульСтрой».

Построят туалет за счет городского бюджета и обойдется он в 1,3 млн руб. Также известно, что пользование туалетом будет платным, а точный ценник назовут ближе к открытию заведения.

Напомним, что открыть в центре города общественный туалет мэр Бердска Евгений Шестернин обещал еще летом 2020 года.


Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
паркотдыхстройкаобщественный туалет
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Куда раньше приходилось бегать по нужде?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскТуалет откроют летом 2021 в парке Бердска. Названа цена "роскоши"
    12:53:08 4/13/2021
    Туалет откроют летом 2021 в парке Бердска. Названа цена "роскоши"
    "Спартак" требует наказать "Локомотив" за действия Сухины
    12:10:19 4/13/2021
    "Спартак" требует наказать "Локомотив" за действия Сухины
    БердскЛошади "унавозили" тротуар и парк в Бердске: Кто должен убирать фекалии любимых питомцев с улицы, ответили в АТИ
    11:49:22 4/13/2021
    Лошади "унавозили" тротуар и парк в Бердске: Кто должен убирать фекалии любимых питомцев с улицы, ответили в АТИ
    БердскСвежие свалочные фото из Бердска: Строят или нет новый полигон ТКО около кладбища?
    11:33:43 4/13/2021
    Свежие свалочные фото из Бердска: Строят или нет новый полигон ТКО около кладбища?
    Эпичный момент обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле попал на видео
    11:24:34 4/13/2021
    Эпичный момент обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле попал на видео
    13 апреля народный праздник Ипатьев день: что можно и нельзя делать в этот день?
    11:20:33 4/13/2021
    13 апреля народный праздник Ипатьев день: что можно и нельзя делать в этот день?
    Дьякон-евангелист развращал малышек под предлогом изучения Библии
    11:15:44 4/13/2021
    Дьякон-евангелист развращал малышек под предлогом изучения Библии
    13 апреля 2021 - Гороскоп для каждого знака зодиака. Растущая Луна в Тельце
    10:20:43 4/13/2021
    13 апреля 2021 - Гороскоп для каждого знака зодиака. Растущая Луна в Тельце
    Воду с АЭС "Фукусима-1" сольют в море по просьбе Японии
    10:07:26 4/13/2021
    Воду с АЭС "Фукусима-1" сольют в море по просьбе Японии
    Календарь дачника на 13 апреля 2021 года: что благоприятно во 2-3 лунный день?
    9:20:24 4/13/2021
    Календарь дачника на 13 апреля 2021 года: что благоприятно во 2-3 лунный день?