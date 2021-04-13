Туалет откроют летом 2021 в парке Бердска. Названа цена "роскоши"

В апреле 2021 года в парке культуры и отдыха Бердска начнется сооружение модульного общественного туалета. Постройка будет подключена к коммуникациям, в том числе к холодной и горячей воде, а также электрической сети. Туалет будет разделен на мужскую и женскую зоны, а также оборудован кабинками для маломобильных граждан.
По словам начальника отдела культуры городской администрации Оксаны Мокриенко, открыть туалет планируется летом, в идеале - ко Дню города, который в 2021 году пройдет в июне. Но все же окончательные сроки не называет. Выполнит работы компания «МодульСтрой».
Построят туалет за счет городского бюджета и обойдется он в 1,3 млн руб. Также известно, что пользование туалетом будет платным, а точный ценник назовут ближе к открытию заведения.
Напомним, что открыть в центре города общественный туалет мэр Бердска Евгений Шестернин обещал еще летом 2020 года.
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