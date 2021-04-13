Кто сменил Меняйло? Покинул ли Сибирь экс-полпред и когда ожидать назначения нового — разбираемся
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Кто сменил Меняйло? Покинул ли Сибирь экс-полпред и когда ожидать назначения нового — разбираемся

1:45:014/13/2021,Дмитрий БороздинФото: Kremlin.ru
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Сергей Меняйло уже приехал на новое место работы, а кресло сибирского полпреда все еще пустует.

Сергей Меняйло
С этой недели Сергей Меняйло - врио главы Северной Осетии

В пятницу, 9 апреля, президент России Владимир Путин освободил от должности своего полномочного представителя в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, занимавшего этот пост с 28 июля 2016 года. Вчера, 12 апреля, Сергей Иванович улетел из Новосибирска во Владикавказ, приступив к своей новой работе уже в качестве врио главы Северной Осетии. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали в администрации полпреда президента в СФО.

- Сейчас свою работу выполняют заместители полномочного представителя, когда будет назначен новый полпред, информация первым делом будет опубликована на сайте президента России, - отметили в полпредстве.

К слову, совсем недавно Сергей Меняйло критиковал уборку снега в Сибири.

Тишина в сводках

Между тем, имя нового сибирского полпреда до сих пор остается загадкой. Причем больше всего вопросов вызывает даже не личность следующего представителя, а сам факт, что должность до сих пор вакантна. Ведь все предыдущие сибирские полпреды — Анатолий Квашнин, Виктор Толоконский, Николай Рогожкин и Сергей Меняйло — вступали в должность в тот же день, что уходил в отставку их предшественник. Во всяком случае, соответствующие документы, опубликованные на сайте президента России, датированы одним и тем же днем. Сейчас же, на 13 апреля, никаких новостей о новом полпреде все еще неизвестно.

С другой стороны, востребованность самой должности полномочного представителя не раз критиковалась политологами разных уровней. Ведь на сегодняшний день даже профессионалам не всегда понятно, чем конкретно занимается полномочный представитель на своей территории.

- Возможно когда-то хотели пойти по этому пути и создать в России макрорегионы с реальным управлением через полномочных представителей, но потом от этой идеи отказались, а полпредства остались. Мы иногда видим что полпреды пытаются быть руководителями, но в общем и целом это выглядит не очень убедительно, - сказал журналисту «Курьер. Среда. Бердск» политический обозреватель Алексей Мазур.

Военный или гражданский?

Не менее бессмысленным эксперт считает попытки гадать имя следующего полпреда: в предыдущие разы, кроме экс-губернатора Толоконского, это всегда был неожиданный человек. К слову, трое из пяти предыдущих полпредов были людьми военными, так что вполне ожидаемо, что и новым полномочным представителем окажется человек в погонах.

А вот политолог Марат Баширов считает, что на роль будущего полпреда могут назначить кого-то из сибирских губернаторов. Например главу Красноярского края Александра Усса, чье имя в последние годы часто звучало в федеральной повестке. Впрочем, эксперты также называют среди возможных кандидатов губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и главу Бурятии Алексея Цыденова. Также должность, по мнению политологов, мог бы занять экс-глава Тувы Шолбан Кара-оол.


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Кого назначат новым полпредом?

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