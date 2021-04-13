Путин дал добро: Россия построит собственную орбитальную станцию
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Путин дал добро: Россия построит собственную орбитальную станцию

4:26:354/13/2021Фото: pixabay.com
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Проект по созданию альтернативы для Международной космической станции был одобрен 12 апреля на закрытом совещании по вопросам развития космической отрасли.

Россия построит собственную орбитальную станцию

Путин дал согласие на строительство орбитальной станции. Проект по созданию альтернативы для Международной космической станции был одобрен в понедельник Владимиром Путиным на закрытом совещании по вопросам развития космической отрасли, которое президент проводил из Энгельса.

Прогнозируется, что строительство станции РОСС начнётся уже в ближайшие сроки. Это необходимо, чтобы не допустить большого временного зазора между консервацией нашего сегмента на МКС и появлением новой рабочей площади на орбите.

Предварительной датой, по сообщениям, будет 2025 год. При этом отмечается, на такое решение оказала влияние изношенность ряда модулей российского сегмента МКС. Которая, вряд ли позволит эксплуатировать наши модули еще десяток лет. Поскольку МКС эксплуатируется с конца 1998 года, этот срок уже истекает через три года, хотя есть вероятность, что он проработает еще десять лет, до 2030 года.

 

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космосмксpixabay.com"Sexy"
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