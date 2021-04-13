Сервер: принцип работы и разновидности
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Сервер: принцип работы и разновидности

3:32:054/13/2021Фото: pixabay.com
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Для полноценной работы ресурсов, приложений и пр. продуктов в интернете, необходимо использовать сервер.

сервер

Он представляет собой компьютер, предназначенный для хранения информации в базах данных, обслуживания пользователей и для непрерывной работы сайтов. Найти б/у серверы DELL в Москве можно на представленном ресурсе.

Особенности оборудования и разновидности

Сервер – это компьютер, выполняющий ряд задач. Зачастую его используют для хранения информации на разных сайтах. Сейчас производители предлагают широкий выбор серверов, которые отличаются по своим характеристикам и особенностям. В зависимости от сферы использования, серверы могут выполнять следующие задачи:


  1. Хранение информации. Это, пожалуй, одна из главных функций сервера. Зачастую память компьютера распределяется между несколькими ресурсами, тем самым они могут бесперебойно функционировать.

  2. Управление несколькими компьютерами в сети. Часто такие сервера используются в игровом сегменте, когда необходимо управлять несколькими устройствами.


Сейчас на рынке встречаются разнообразные сервера. В зависимости от сферы их использования, их разделяют на:

  1. Веб-сервера. Это самый популярный вид серверов. Предназначенный для хранения разнообразной информации с сайтов. Принцип работы его построен таким образом, что человек переходит на определенный сайт, тем самым отправляя запрос на сервер. После этого, в зависимости от действий, сервер отправляет ответ. В случае если на сервере возникают неполадки, сайт просто перестает работать, и пользователь не может получить ответ.

  2. Сервер локальной сети. Это компьютер, работающий в пределах одной сети, зачастую на одном предприятии. Используя такой сервер, у сотрудников есть возможность получать доступ к базам данных удаленно. Наличие локального сервера в компании значительно улучшает взаимодействие сотрудников друг с другом.


Сервер – необходимая часть на любом предприятии, с помощью которого можно улучшить условия работы. Для того чтобы не тратить большие суммы на покупку компьютера, выбирают б\у варианты в Москве.

 

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сервер
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