Сервер: принцип работы и разновидности

Он представляет собой компьютер, предназначенный для хранения информации в базах данных, обслуживания пользователей и для непрерывной работы сайтов. Найти б/у серверы DELL в Москве можно на представленном ресурсе.
Особенности оборудования и разновидности
Сервер – это компьютер, выполняющий ряд задач. Зачастую его используют для хранения информации на разных сайтах. Сейчас производители предлагают широкий выбор серверов, которые отличаются по своим характеристикам и особенностям. В зависимости от сферы использования, серверы могут выполнять следующие задачи:
- Хранение информации. Это, пожалуй, одна из главных функций сервера. Зачастую память компьютера распределяется между несколькими ресурсами, тем самым они могут бесперебойно функционировать.
- Управление несколькими компьютерами в сети. Часто такие сервера используются в игровом сегменте, когда необходимо управлять несколькими устройствами.
Сейчас на рынке встречаются разнообразные сервера. В зависимости от сферы их использования, их разделяют на:
- Веб-сервера. Это самый популярный вид серверов. Предназначенный для хранения разнообразной информации с сайтов. Принцип работы его построен таким образом, что человек переходит на определенный сайт, тем самым отправляя запрос на сервер. После этого, в зависимости от действий, сервер отправляет ответ. В случае если на сервере возникают неполадки, сайт просто перестает работать, и пользователь не может получить ответ.
- Сервер локальной сети. Это компьютер, работающий в пределах одной сети, зачастую на одном предприятии. Используя такой сервер, у сотрудников есть возможность получать доступ к базам данных удаленно. Наличие локального сервера в компании значительно улучшает взаимодействие сотрудников друг с другом.
Сервер – необходимая часть на любом предприятии, с помощью которого можно улучшить условия работы. Для того чтобы не тратить большие суммы на покупку компьютера, выбирают б\у варианты в Москве.