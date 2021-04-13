ЕГЭ смогут не сдавать некоторые выпускники в России в 2021 году

Общественный совет при Минпросвещении внес предложение о сдаче ЕГЭ только для учеников, планирующих поступать в вузы. Александр Привалов — член общественного совета — рассказал, что нововведение планируется применить со следующего года.
В своем докладе Привалов представил данные о том, что в прошедшем году не все выпускники сдавали ЕГЭ, при этом никто не пострадал — выпускники получили аттестаты, а вузы набрали первокурсников.
Также чиновник отметил, что цель, которую ставили при введении обязательного ЕГЭ достигнута, а смысл проведения экзамена несколько извратился. По цифрам, которые получают выпускники оценивается работа и учителей и руководителей региона. Однако, в последнее время отмечено снижение планки требований. При растущем качестве обучения система отчета по проведенному ЕГЭ негативно сказывается на сути самого экзамена.
Привалов рассказал, что необходимо вернуться к проведению устных экзаменов, что приведет к улучшению качества образования школьников и развернет вспять «уплощение школьного образования».
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