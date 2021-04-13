Прочистка канализации компанией «Гидросоюз»: особенности и преимущества

Для решения этого вопроса, заказывают прочистку канализация.
Особенности прочистки
Основное направление деятельности компании https://gidros.com.ua/ - прочистка канализации. Для более продуктивного взаимодействия с клиентами, «Гидросоюз» выполняет все работы круглосуточно, на территории Киева и области.
Использование в работе функционального оборудования, позволяет очистить канализационные трубы диаметром от 30 до 1500 мм. При этом устройства нормально работают даже при температуре до -20°C. Кроме того, на выполненную чистку даются гарантии.
Компания предлагает профессиональную прочистку следующих коммуникаций:
- Внутренней и наружной канализацией.
- Канализационных колодцев.
- Ливневок и водосточных труб.
- Напорной и самотечной канализационной системой.
- Производственных и технологичных труб.
Для эффективной прочистки коммуникаций, используют два основных метода:
- Гидродинамическая прочистка труб, с использование оборудование на базе тяжелой грузовой техники.
- Механическая прочистка канализации, с применением мобильных устройств.
Компания «Гидросоюз» выполняет все работы максимально качественно и быстро, поэтому дает гарантию на:
- Своевременный приезд аварийной бригады по вызову, в установленные нормативы.
- Целостность и сохранность канализационных труб после работы.
- Определение точных причин появления затора.
- Рекомендации для предотвращения подобной ситуации в будущем.
- Качественное устранение засоров любого происхождения.
Благодаря таким гарантиям, клиенты всегда довольны выполненными работами. В случае возникновения в будущем проблем из-за действий специалистов, компания проведет детальную диагностику и исправит все ошибки.
Забитые канализационные трубы – неприятная проблема, для решения которой необходимо обратиться за помощью к специалистам компании «Гидросоюз».