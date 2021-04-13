Прочистка канализации компанией «Гидросоюз»: особенности и преимущества
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Прочистка канализации компанией «Гидросоюз»: особенности и преимущества

3:39:094/13/2021Фото: gidros.com.ua
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Забитые канализационные трубы – распространенная проблема, из-за которой часто страдают жители частных домов.

прочистка канализации

Для решения этого вопроса, заказывают прочистку канализация.

Особенности прочистки

Основное направление деятельности компании https://gidros.com.ua/ - прочистка канализации. Для более продуктивного взаимодействия с клиентами, «Гидросоюз» выполняет все работы круглосуточно, на территории Киева и области.

Использование в работе функционального оборудования, позволяет очистить канализационные трубы диаметром от 30 до 1500 мм. При этом устройства нормально работают даже при температуре до -20°C. Кроме того, на выполненную чистку даются гарантии.

Компания предлагает профессиональную прочистку следующих коммуникаций:


  1. Внутренней и наружной канализацией.

  2. Канализационных колодцев.

  3. Ливневок и водосточных труб.

  4. Напорной и самотечной канализационной системой.

  5. Производственных и технологичных труб.


Для эффективной прочистки коммуникаций, используют два основных метода:

  1. Гидродинамическая прочистка труб, с использование оборудование на базе тяжелой грузовой техники.

  2. Механическая прочистка канализации, с применением мобильных устройств.


Компания «Гидросоюз» выполняет все работы максимально качественно и быстро, поэтому дает гарантию на:

  1. Своевременный приезд аварийной бригады по вызову, в установленные нормативы.

  2. Целостность и сохранность канализационных труб после работы.

  3. Определение точных причин появления затора.

  4. Рекомендации для предотвращения подобной ситуации в будущем.

  5. Качественное устранение засоров любого происхождения.


Благодаря таким гарантиям, клиенты всегда довольны выполненными работами. В случае возникновения в будущем проблем из-за действий специалистов, компания проведет детальную диагностику и исправит все ошибки.

Забитые канализационные трубы – неприятная проблема, для решения которой необходимо обратиться за помощью к специалистам компании «Гидросоюз».

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прочистка канализации
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