Штрафные санкции санаторию "Сибиряк" выставил Бердск: депутаты требуют с вице-мэра Захарова ответ по земле и лесу
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Штрафные санкции санаторию "Сибиряк" выставил Бердск: депутаты требуют с вице-мэра Захарова ответ по земле и лесу

7:52:384/13/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Как отметили депутаты, деревья на территории санатория находятся в ужасном состоянии. Вокруг колодца обваливается земля, вследствие чего загрязненная вода поступает в реку. Если бы руководство устраняло замечания своевременно, то вопросов к профилакторию у народных избранников бы не было, сейчас уже набежал штраф в 1 млн рублей.

Санаторий «Сибиряк» находится в 30-ти км от Новосибирска, вблизи Обского водохранилища

Напишут письмо вице-мэру по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову о долгах санатория "Сибиряк" депутаты Бердска. Об этом стало известно сегодня, 13 апреля.

Как доложил депутатам начальник управления земельных отношений Дмитрий Шинкевич на комитете по промышленности и предпринимательству, руководители санатория "Сибиряк", арендующие у муниципалитета лесной участок, должны были разработать проект лесоустройства, но они не могут это сделать уже пятый месяц. В результате чего у лечебного учреждения за невыполнение проекта числится штраф около 1 млн рублей. Ранее этот участок числился как "земельный".

- Что касается земельного участка, который передан санаторию-профилакторию "Сибиряк" поясняю следующее: контроль в данном случае у нас в связи с пандемией и в связи с ограничениями за контролем в отношении юридических лиц, как таковой, не осуществлялся в 2020 году и по текущий момент 2021 года. Но так как они по условиям договора должны были проект лесоустройства разработать, они дважды, на сегодняшний момент, уже обращались с этим проектом. Дважды комиссия выезжала на участок и дважды получили отрицательное заключение. На сегодняшний момент они в третий раз зашли с актом об устранении замечаний. Ориентировочно на следующей неделе поедем в очередной раз,- рассказал Дмитрий Шинкевич сегодня, 13 апреля, депутатам Бердска.

Как стало известно, ряд весомых замечаний в санаторий поступили в небольшом количестве и в письменном виде. Для того, чтобы их устранить особого труда не требуется.

Депутат Елена Белова, будучи членом природоохранной комиссии заявила, что деревья на территории "Сибиряка" находятся в ужасном состоянии. У них содрана кора. Вокруг колодца обваливается земля, вследствие чего загрязненная вода поступает в реку. Подлесок срублен.

- Одной рукой они делают для бердчан добро. Да, это интересная территория, но если бы руководство санатория предпринимало меры для того, чтобы сохранять этот лесной участок, то вопросов бы не возникало. Такое отношение к лесному участку неправильное,- отметила Елена Викторовна.

Особое возмущение народных избранников вызвали и беседки, располагающиеся на территории санатория.

-Там и построены беседки,- заявил председатель комитета Владимир Захаров.

- Тоже арендованы, но это другой участок. Не построены, а поставлены,- поправил Владимира Юрьевича Дмитрий Шинкевич.

- Поставлены это хорошо, но они поставлены на подлесок, на молодые дубки, сосны, елки. А если это на них поставлено, то это кирдык. Можно и на человека что-то поставить, только что после этого останется? - произнес председатель комитета.

В завершении комитета депутаты приняли решение обратиться с письмом вице-мэру по строительству и городскому хозяйству Бердска Владимиру Захарову. Народные избранники желают понять какие предложения и какой выход из сложной ситуации, в котором оказался "Сибиряк"  видит госслужащий.

 

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