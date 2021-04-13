Банкрот "Мастер и К" распродает здания за 500 млн рублей в Бердске. Кто купит лифт и турникет?

Началась подготовка к аукциону, на котором будет распродано имущество предприятия-банкрота ООО «Мастер и К», зарегистрированного в Бердске. Соответствующую заявку подал конкурсный управляющий Сергей Обухов. Информация опубликована в Федеральном реестре сведений о банкротствах в понедельник, 12 апреля.
Согласно карточке лота, в нем около трехсот позиций, включая три здания и три помещения на территории бывшего завода «Вега» на улице Ленина в Бердске с общей площадью более 28 тыс. кв. м, а также три земельных участка, прилегающих к зданиям общей площадью 24 тыс. кв. м. Кроме того в лот входит множество различного оборудования, от станков, прессов и компрессоров, до системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Еще в лот входят пассажирский лифта и турникет.
Предполагаемая стартовая цена лота - 493 млн руб. Торги пройдут на электронной площадке АО «Центр дистанционных торгов».
Отметим, что это уже не первый аукцион по продаже имущества ООО «Мастер и К» в этом месяце. 2 апреля с молотка ушли две поршневые плавильные установки и несколько станков. Новый владелец ООО «М-300» заплатил за них 5,14 млн руб. Примечательно, что эта же компания является залоговым кредитором должника.
Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал, как именно расплачиваются по долгам с рабочими предприятия. Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
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