Цена биткоина вновь побила исторический максимум

На 13 апреля 2021 года, цена биткоина повысилась до максимума на за всё время, теперь цена одной единицы составила 62,7 тысячи долларов . Во время торгов, криптовалюта прибавляла 3,1 процента, но после курс поменялся и к 11:45 один биткоин составил 62,4 тысячи долларов.
Ранее, несколько недель, биткоин колебался в диапазоне 51-61 тысячи долларов. Однако Старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев прокомментировал РБК, что как только валюта закрепится с такой ценой, то к концу года она придет к тому, что будет колебаться от 70 до 75 тысяч долларов за монету.
Последняя волна роста криптовалюты стартовала 25 марта, сразу после того, как тот опустился до локального минимума в $50 тыс. С тех пор цена монеты увеличилась почти на 25%.
Помимо этого, к концу года прогнозировали рост до 400 тыс. долларов за монету.
В начале марта генеральный директор криптобиржи Kraken Джесси Пауэлл заявил, что в течение следующего десятилетия рост курса биткоина может дойти до отметки в миллион долларов. По его мнению, в конечном итоге биткоин станет мировой валютой.- сообщают новости.
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