Цена биткоина вновь побила исторический максимум
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Цена биткоина вновь побила исторический максимум

5:15:184/13/2021Фото: pixabay.com
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Цена одной единицы составила  62,7 тысячи долларов . Во время торгов, криптовалюта прибавляла 3,1 процента, но после курс поменялся и к 11:45 один биткоин составил 62,4 тысячи долларов.

Цена биткоина снова побила исторический максимум

На 13 апреля 2021 года, цена биткоина повысилась до максимума на за всё время, теперь цена одной единицы составила  62,7 тысячи долларов . Во время торгов, криптовалюта прибавляла 3,1 процента, но после курс поменялся и к 11:45 один биткоин составил 62,4 тысячи долларов.

Ранее, несколько недель, биткоин колебался в диапазоне 51-61 тысячи долларов. Однако Старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев прокомментировал РБК, что как только валюта закрепится с такой ценой, то к концу года она придет к тому, что будет колебаться от 70 до 75 тысяч долларов за монету.

Последняя волна роста криптовалюты стартовала 25 марта, сразу после того, как тот опустился до локального минимума в $50 тыс. С тех пор цена монеты увеличилась почти на 25%.
Помимо этого, к концу года прогнозировали рост до 400 тыс. долларов за монету.

В начале марта генеральный директор криптобиржи Kraken Джесси Пауэлл заявил, что в течение следующего десятилетия рост курса биткоина может дойти до отметки в миллион долларов. По его мнению, в конечном итоге биткоин станет мировой валютой.- сообщают новости.

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